Tusenvis av dansker i flere byer gikk fredag kveld i tog for å minnes den folkekjære rockeren Kim Larsen. Bare i København deltok opptil 30.000 mennesker.

– Kim Larsen lever ikke mer, men det gjør sangene hans. De tilhører alle. For alltid. Danmark sørger. Og det med god grunn, sa skuespiller Anne Marie Helger under København-markeringen.

I den danske hovedstaden gikk politiet ut med en oppfordring til deltakerne om å avbryte toget før den planlagte endestasjonen på Nytorv og Gammeltorv. Politiet sier det ikke var plass til alle på de torgene.

Tusenvis møtte også fram i andre danske byer som Odense og Aarhus.

Sorg og glede

Det er med en følelse av både sorg og glede Kim Larsen ble hyllet, ifølge Odense-markeringens medarrangør Mathias Hansen. Sangeren, gitaristen, låtskriveren og skuespilleren døde søndag etter lengre tids sykdom, 72 år gammel.

– Vi har tapt en stor kunstner, men samtidig gleder vi oss over hans musikalske virke. Det vil mange dansker gjøre for alltid, sa Hansen.

Overveldende

Ved 18-tiden var det 10.000 frammøtte i Odense. Folketoget gikk videre til Lørups Vinstue, som var Larsens stamsted i byen. Underveis spilte kirkeklokkene i Odense domkirke Gasolin-klassikerne «Masser af succes» og «Hvad gør vi nu, lille du».

– Vi er helt overveldet over hvor mange som møtte opp. Det er helt fantastisk og over all forventning. Jeg tror det er mange som har behov for å markere avskjeden med den store folkekunstneren, både for å si farvel og for å ære hans musikk, sa Hansen.

Sang og dans

I Aarhus møtte 5.000 dansker opp for å hylle Larsen. Ifølge en av arrangørene var folketoget fylt med sang og dans.

– Vi hold ett minutts stillhet, men folk var glade etterpå. Det skal ikke være en sørgedag, for slik var ikke Kims ånd, sier Steffen Petersen, som arrangerte Aarhus-toget sammen med Jannie Sicko.