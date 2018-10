California er den første delstaten i USA som innfører krav om at børsnoterte selskaper basert i delstaten skal ha kvinner i styrene.

– Alle selskaper må ha et representativt antall kvinner i styrene sine, opplyste guvernør Jerry Brown i et brev til delstatssenatet etter at lovendringen ble signert søndag.

I løpet av 2019 må det være minst én kvinne i alle styrer i selskaper som er basert i delstaten. Om tre år skal andelen være enda høyere.

I 2021 skal et styre på fem personer skal minst to være kvinner, og i styrer hvor seks eller flere er medlemmer skal minst tre være kvinner, skriver San Francisco Chronicle.

Guvernøren sier det er på høy tid at styrer i børsnoterte selskaper inkluderer personer som utgjør halvparten av USAs befolkning, nemlig kvinner.