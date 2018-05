Et foreldrepar med fire barn, det yngste en datter på ni år, sto bak selvmordsangrepene mot tre kirker i Indonesia søndag, ifølge politiet.

Ifølge Indonesias politisjef, Tito Karnavian, hadde familien vært i Syria.

Han oppgir at faren sprengte en bilbombe, to sønner på 16 og 18 år brukte motorsykler til å utføre angrepet, mens moren sprengte seg selv etter å ha kommet til kirken med to døtre på 12 og 9 år.

Minst 13 personer ble drept, blant dem familien på seks. I tillegg ble minst 41 personer såret.

Angrepet rammet tre kirker i Indonesias nest største by Surabaya da det skulle holdes messe søndag morgen.

IS hevder at gruppen sto bak angrepet via en melding på Aamaq, et nettsted som regnes som propagandatalerør for IS.

Det første angrepet rammet den katolske kirken Santa Maria, og få minutter senere hadde selvmordsbombere slått til ved Diponegoro-kirken og Pantekosta-kirken.

– Klemte en sivil

Et øyenvitne har oppgitt at kvinnen hadde med seg to vesker til Diponegoro-kirken, og at hun presset seg inn på kirkens område etter at en vakt forsøkte å stanse henne.

– Plutselig klemte hun en sivil person, og så eksploderte det, sier en vakt med navn Antonio til nyhetsbyrået AP.

Flere av de andre selvmordsbomberne ankom på motorsykler.

Angrepet er det verste mot kristne i Indonesia siden 15 personer ble drept og nesten 100 såret i et angrep mot flere kirker julaften i 2000.

Trisnadi / AP / Scanpix

Anklager IS-tilhengere

De tre bombene gikk av innenfor et tidsrom på ti minutter, opplyser politiets talsperson Frans Barung Mangera. Den første eksplosjonen fant sted klokken 7.30 søndag morgen lokal tid.

Myndighetene i landet hevder det er Jamaah Ansharut Daulah (JAD), et lokalt nettverk av militante islamister som har sverget troskap til IS, som står bak angrepet.

– De planla et angrep mot politimål 11. mai, men fordi politiet var forberedt, fant de alternative mål, sier talsperson Wawan Purwanto i landets statlige etterretningsorgan.

TV-bilder viser murblokker spredt omkring inngangspartiet ved en av kirkene, mens politiet holder vakt ved det avsperrede området.

Surabaya er provinshovedstad i Jawa Timur, som ligger øst på øyen Java, like vest for Bali.

Landet har de siste årene blitt rammet av flere angrep utført av ulike militante bevegelser.