Flere norske politikere mener Norges ambassade i Israel på sikt kan flyttes til Jerusalem, men ikke før en avtale mellom israelerne og palestinerne er i boks.

Nettavisen har kontaktet partiene som er representert i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

KrF vil flytte Norges ambassade, men ikke så lenge dette er til hinder for fredsprosessen.

– Jeg er redd Trumps beslutning kan eskalere konflikten, sier partileder Knut Arild Hareide.

Arbeiderpartiet mener Norges ambassade bør forbli i Tel Aviv inntil videre. Leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap) sier flyttingen av USAs ambassaden til Jerusalem er en uklok fordi det kan bli vanskeligere å få til en løsning på konflikten.

Mener USA er for tidlig ute

Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete i Senterpartiet mener Jerusalem bør være den naturlige hovedstaden i Israel, men ikke uten at det er forhandlet fram en avtale først. Hun mener USAs ambassadeflytting skjer for tidlig.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier han i utgangspunktet synes Israel har rett til å velge sin egen hovedstad.

– Men jeg vil understreke at det kan ha konsekvenser som kan være uheldige, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen.

Han mener Norge bør avvente å flytte ambassaden til Jerusalem, men ser ikke bort fra at det skjer i framtiden.

SV: Uakseptabelt å flytte

Også Høyre vil ha en avtale på plass først, ifølge Michael Tetzschner (H), som henviser til utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Utestående spørsmål i konflikten mellom israelere og palestinere må løses gjennom forhandlinger. Dette gjelder ikke minst Jerusalems status, sa hun i desember.

SV-leder Audun Lysbakken sier Trumps beslutning om ambassadeflytting øker spenningen i Midtøsten. Han mener det er uakseptabelt å flytte Norges ambassade så lenge Israel okkuperer Øst-Jerusalem, Vestbredden og Gaza.

Venstres Abid Raja mener USAs ambassadeflytting svekker muligheten for en fredsprosess.

Over 50 palestinere drept

Nærmere 800 gjester var på plass da USAs ambassadør David Friedman åpnet den amerikanske ambassaden i Jerusalem og dermed videreformidlet president Donald Trumps beslutning om å anerkjenne byen som Israels hovedstad.

Det skjer på samme dag som 70-årsmarkeringen for da staten Israel ble proklamert, og rundt 40.000 palestinere på Gazastripen demonstrerte mandag. Over 50 palestinere ble drept av israelske soldater under demonstrasjonene.