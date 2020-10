FBI etterlyser seks russiske hackere

For første gang har amerikanske myndigheter tatt ut tiltale mot nøkkelpersoner tilknyttet den russiske etterretningstjenestens hackergruppe, kjent som «Fancy Bear».

Publisert Publisert Nå nettopp

En plakat viser de seks ettersøkte russiske offiserene på en pressekonferanse i Washington for noen dager siden. På talerstolen står FBI-agent Michael Christman. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Det utløste kaos over hele verden. NotPetya regnes for å være et av de mest ødeleggende cyberangrepene noensinne, sier FBIs visedirektør David Bowdich.