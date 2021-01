Over 100 pågrepet etter protester i Belgia

Belgia opplever kraftige protester etter at en mann døde i politiets varetekt i helgen. Over 100 er pågrepet etter gatekamper med politiet.

Det har vært store protester etter at en ung mann døde i politiets varetekt i Brussel. Foto: Francisco Seco / AP / NTB

Den 23 år gamle mannen ble pågrepet etter at han deltok på en samling nord i Brussel. Han var mistenkt for å ha brutt koronareglene om at maks fire personer kan samles. Dødsårsaken skal ha vært hjertesvikt.

Sammenstøtene brøt ut i bydelen Schaerbeek onsdag ettermiddag. Demonstrantene kastet stein, mens politiet brukte vannkanoner. Samme kveld ble en politistasjon stukket i brann, vinduer ble knust, og seks politibiler ble ødelagt.

Bilen til kong Philippe havnet også midt i demonstrasjonene en kort stund.

Mange er pågrepet etter sammenstøt med politi og demonstranter i Brussel. Foto: Francisco Seco / AP / NTB