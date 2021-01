Frykt og avsky på Capitol Hill: – Situasjonen er eksplosiv

Den amerikanske hovedstaden Washington er preget av frykt og raseri. Det er frykt for nye, voldelige opprør og sinne blant både fiender og venner i politikken.

Politiet står vakt utenfor Capitol Hill i Washington. Foto: Julio Cortez/AP/NTB

NTB-AP

Det er republikanere mot demokrater, republikanere mot republikanere, og folkevalgte i begge partier raser mot den «katastrofale sikkerhetsglippen» som gjorde politikerne sårbare for folkets sinne, skriver nyhetsbyrået AP.

Demokratenes forsøk på å tvinge visepresident Mike Pence til å avsette Donald Trump, og riksrettstiltalen som fikk støtte fra flere republikanere, gjør situasjonen enda mer anspent.

– Det er som en kruttønne, sier en demokrat.

Representantenes hus har bestemt at Trump skal tiltales for å ha oppildnet til opprør. Riksrettsprosessen blir trolig det endelige oppgjøret med Trumps presidentskap. Den har som mål å sørge for at han aldri kan stille igjen, men trolig er det for kort tid igjen til å få kastet Trump på denne måten før han uansett går av 20. januar.

Vil kaste ut representanter

Samtidig pågår det såre interne prosesser i kongressbygningen på Capitol Hill. Den demokratiske senatoren Bob Casey har med flere andre stilt krav om at republikanerne som har støttet Trumps påstander om valgfusk, må kastes eller ties i hjel i Kongressen.

Særlig er demokratene ute etter senatorene Josh Hawley og Ted Cruz, som begge stemte for innsigelser mot valgresultatet timer etter at kongressbygningen måtte evakueres da den ble stormet av sinte Trump-tilhengere.

– Hvis vi ikke klarer å stille de som sto bak opprøret til ansvar, vil det være dypt urettferdig og gi grønt lys til framtidige autoritære, sier Casey.

Demokraten Jamie Raskin karakteriserer republikanerne som fortsatt står ved Trumps side, slik:

– De har en helt annen virkelighetsforståelse, totalt avskåret fra verden av fakta, og det er rammeverket for fascisme. Når du legger til rasisme, antisemittisme, konspirasjonsteorier og magisk tankegang, er det en kruttønne med tanke på angrep på demokratiet, sier hun.

Sinne mot ledelsen

Blant republikanerne rettes det sinne mot lederne Kevin McCarthy i Representantenes hus og Mitch McConnell i Senatet. McCarthy anklages for ikke å ha vist lederskap, mens McConnells langvarige støtte til Trump har gjort livet vanskelig for republikanerne, sier kilder til AP.

McConnell har tatt en U-sving og gått fra å være en av Trumps mest lojale våpendragere til å bli en kritiker. Ifølge New York Times mener han presidentens handlinger rettferdiggjør riksrettsprosessen.

– Det skader republikken vår for evig tid, sier McConnell om Trumps forsøk på å velte valgresultatet.

McCarthy sier på sin side at han forstår at republikanerne er sinte.

– Jeg deler deres sinne og deres smerte, skriver han i et brev til sine partikolleger.

Nektet å ta hensyn til metalldetektor

Demokratenes sinne mot republikanerne er imidlertid langt mer offentlig. Republikanerne anklages blant annet for å ha tatt for lett på sikkerheten, noe som også ble tydelig da det ble satt opp metalldetektorer utenfor kongressbygningen.

Det nektet flere republikanere å ta hensyn til, og gikk i stedet for rundt detektorene.

– Dere kan ikke stoppe meg, jeg er på vei for å stemme, sa Texas-republikaneren Louie Gohmert. Hans kollega fra Colorado, Lauren Boebert, nektet vaktene å gjennomsøke veska hennes etter at den hadde gitt utslag på detektoren.

Boebert har tidligere uttalt at hun ville bære våpen i Kongressen.

– Midt i de dødelige angrepene, satt enkelte republikanere og lo av reglene som er på plass for ikke bare å holde oss trygge, men for å beskytte dem som jobber med å holde Kongressen gående, politiet og de ansatte rundt om i Capitol, sier Debbie Dingell, demokrat fra Michigan.

Frykter mer vold

Samtidig er det stor frykt for hva tiden fram til Joe Biden blir tatt i ed neste uke vil bringe. FBI har advart mot faren for voldelige demonstrasjoner fra Trumps støttespillere.

Washington fremstår som en sperret by i store deler av sentrum, med gjerder, stort politioppbud og soldater i gatene. Unntakstilstanden varer til etter at Biden er blitt tatt i ed.

Ifølge FBI har høyreekstreme grupper konkrete planer både i Washington og mot delstatsforsamlinger rundt om i USA.