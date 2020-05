Norge øker presset: Siste sjanse for Ungarn

Norge og Ungarn har fortsatt ikke løst den bitre konflikten om EØS-midlene. Nå kan saken ende med at pengene legges vekk for godt.

Ungarns statsminister Viktor Orbán risikerer å bli fratatt pengestøtte på 215 millioner euro fra Norge, Island og Liechtenstein. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Norge har fått avtaler på plass med alle de 14 andre mottakerlandene.

Men forhandlingene med Ungarn har kjørt seg fullstendig fast. Det skyldes et særkrav fra ungarsk side om kontroll over den delen av pengepotten som skal gå til sivilsamfunnet.

For Norge, Island og Liechtenstein har det vært et like ufravikelig krav at forvaltningen av disse midlene må skje uavhengig av myndighetene.

Tirsdag ga utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) en oppdatering til Stortinget.

– Vi gjør nå et siste forsøk på å finne en løsning som begge parter kan akseptere. Dersom det ikke går, vil det kunne ende med at ingen av midlene som er planlagt brukt i Ungarn, kommer til anvendelse, sa hun.

Eriksen Søreide tok også opp situasjonen i Polen. Der har utviklingen for domstolene og norsk bekymring for svekkelse av rettsstaten fått Norge til å sette justisdelen av EØS-midlene på vent.

– Utviklingen for domstolene i Polen er alvorlig og akutt, advarte Eriksen Søreide i redegjørelsen.

– Når tilliten til rettsstaten undergraves, må det reageres, fastholdt hun.