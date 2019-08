Kina varsler mottiltak hvis USA innfører president Donald Trumps varsel om toll på enda flere kinesiske varer.

Det kinesiske handelsdepartementet skriver i en uttalelse at Trumps varsel om å innføre toll på enda flere kinesiske produkter er et alvorlig brudd på den såkalte våpenhvilen som president Xi Jinping og Trump ble enige om i juni.

Departementet skriver ikke noe om hva slags mottiltak som kan komme. Men den siste tiden har kinesiske myndigheter antydet at de blant annet kan legge restriksjoner på eksport av sjeldne mineraler som amerikansk teknologiindustri er avhengig av.

Kina har også begynt å lage en svarteliste over «upålitelige» utenlandske selskaper.

Trump varslet torsdag at det fra 1. september vil bli innført 10 prosents toll på kinesiske importvarer til en verdi av 300 milliarder dollar. Han begrunnet det med at Kina ikke innfrir løfter som er gitt under handelsforhandlingene.

Varselet kom dagen etter at Kina og USA møttes til et nytt forhandlingsmøte i Shanghai, det første på to måneder. Men møtet varte kun i fire timer og ble avsluttet uten konkrete resultater.

Kinas utenriksminister Wang Yi mener Trumps utspill er lite konstruktivt om man skal finne en løsning på handelskonflikten.

– Økte tollsatser er definitivt ikke et konstruktivt grep for å løse økonomiske og handelsrelaterte gnisninger, sier han.

Den nye tollen vil komme på toppen av tollen på 25 prosent som allerede er ilagt andre importvarer til en verdi av 250 milliarder dollar.