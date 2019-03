New Zealand sto samlet i sorgen fredag.

Nasjonen sto stille mens sendingene pågikk direkte fra Hagley Park, ovenfor den ene av de to moskeene som ble angrepet under fredagsbønnen for en uke siden, Al Noor-moskeen.

Verken den eller Linwood-moskeen rakk å gjøre ferdig reparasjonene etter angrepene til arrangementet fredag, men medlemmer av begge menighetene og andre muslimske menigheter var samlet til bønn i parken i stedet.

I tillegg deltok muslimer fra andre menigheter og det meldes at folk har fløyet inn til Christchurch fra hele landet for å delta i minnehøytidelighetene i Hagley Park.

– Vi er ett

– New Zealand lider med dere, vi er ett, sa statsminister Jacinda Ardern, som var til stede ved seremonien som begynte klokken 13.30 lokal tid.

Etter bønneropene og to minutters stillhet, som ble kringkastet nasjonalt, var det tradisjonell seremoni og preken på arabisk og engelsk.

Lokalavisen The Press i Christchurch og Canterbury hadde fredag ryddet forsiden og hadde kun et ord skrevet der, på arabisk: Salam – fred.

Under sto navnene på de 50 ofrene.

Massebegravelse

Seinere på ettermiddagen var flere tusen mennesker samlet til en felles begravelse for hele 26 av ofrene. Alle ble begravet på området som er satt opp inne på den muslimske gravlunden i Christchurch. Rundt tolv av de andre ofrene er allerede begravet der. Blant dem som ble begravet fredag var gjerningsmannens yngste offer, 3 år gamle Mucaad Ibrahim.

Torsdag innførte regjeringen på New Zealand et våpenforbud som i praksis forbyr alle våpen og våpenutstyr som gjerningspersonen brukte ved angrepene forrige fredag. Dette i påvente av å få på plass en våpenreform og for å forhindre at folk i mellomtiden har mulighet til å hamstre våpen, utstyr og ammunisjon som skal forbys.

Leverer inn

Regjeringen har tilbudt en kompensasjon til alle som eier våpen eller utstyr som forbys fra nå av. De første 20 timene etter at forbudet ble innført, hadde politiet mottatt nesten 500 samtaler på et spesialnummer for å gjøre avtaler om å levere inn våpen. I tillegg hadde de fått over 1.000 beskjeder på nett fra folk som ville levere inn våpen.

Samtidig påpeker politiet at noen av henvendelsene har vist seg å være sjikanøse meldinger fra folk som ønsker å uttrykke sin misnøye med at de ikke lenger får eie halvautomatiske våpen og rifler.

– Disse individene har kanskje ikke har noe bedre å gjøre, men politiet har det, sier visepolitisjef Tusha Penny.

– Slik forholdene er nå, er dette uakseptabelt, sier hun om trollingen til de som uttrykker misnøye med forbudet på politiets innleveringslinjer.