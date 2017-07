Donald Trump bedyrer at Det hvite hus ikke rystes av kaos, i tilfellet noen skulle ha fått inntrykk av noe annet. Mandag tok presidenten imot sin nye stabssjef.

Trumps forsikring på Twitter om at det ikke er noe rot i Det hvite hus, faller sammen med første dag i ny jobb for den pensjonerte generalen John Kelly.

Trump tok Kelly i ed som ny stabssjef i det ovale kontor og sa han følte seg trygg på at generalen vil gjøre en «spektakulær jobb».

Kelly kommer fra jobben som leder for departementet for innenlandssikkerhet, og skal ifølge observatører skape orden i rekkene blant de nærmeste medarbeiderne rundt presidenten.

Kelly avløser den avsatte Reince Priebus, den nesten eneste gjenværende av det temaet som Trump rykket inn i Det hus med 20. januar.

Vil gjøre kjempejobb

Presidenten ville mandag ikke si hva Kelly skal gjøre annerledes enn Priebus.

Rot eller orden, den tidligere generalen kommer uansett hva man kaller det, til en hus preget av en lammet lovgivningsprosess, en huskestue av personlige ambisjoner og motsetninger og en serie granskingsprosesser som truer med å suge livskraften ut av administrasjonen.

Kellys suksess vil avhenge av hvor mye makt og myndighet han blir gitt av president Trump. Priebus hadde lite av begge og ble stadig overkjørt av personer som valset ut og inn av presidentens kontor. På slutten var stabssjefen knapt sjef for andre enn seg selv.

Stabssjefens hverdag

Dette skjedde med Trumps velsignelse, men det var i sterk kontrast til hvordan andre presidenter har organisert Det hvite hus. Tradisjonelt har stabssjefen var den øverste kontrollinstans for tilgang til presidenten. Men her, som på mange områder ellers, jobber Trump annerledes.

Tidligere kampanjesjef for Trump, Cory Lewandowski, sier på NBCs politiske talkshow «Møt pressen» at Kelly nok er forventet å skape litt mer ro i rekkene, men at Trump neppe vil endre sin stil.

– Trump må få være Trump. Det er det som har gjort ham suksessrik over de siste 30 år, og det amerikanerne stemte på. Enhver som tror han kan få endret Trump, kjenner ikke mannen, sier Lewandowski.

Som for øvrig fikk fyken som kampanjesjef underveis i valgkampen.