President Donald Trumps iherdige angrep på Barack Obamas helsepolitikk torpederes av republikanerne selv. Ytterligere to medlemmer av Senatet sier nei.

Dette innebærer at den nåværende strategien har kollapset. Republikanernes har ikke lenger flertall i Senatet for å gjennomføre den siste versjonen av det som med et slagord fra valgkampen kalles «stryk og erstatt», altså trekk tilbake det som ble opprettet under Obama, og erstatt det med Trump-administrasjonen opplegg.

Avstemningen om helsereformen ble lørdag utsatt nok en gang, da ryktene svirret om at hele prosjektet sto i fare for å bli nedstemt. Natt til tirsdag norsk tid kom dødsstøtet. Ytterligere to republikanske senatorer varsler at de vil stemme nei, og dermed ryker flertallet.

– Vi kan ikke gi vår tilslutning til en dårlig politikk, sa senator Jerry Moran tirsdag.

Trump gikk under valgkampen til frontalangrep mot Obamacare og forsikret at noe av det aller første han ville gjøre som president, var å nullstille det helsebyggverket som Obama-administrasjonen introduserte i 2010 og bygde videre opp i løpet av sine åtte år i Det hvite hus.

Punktum

Isteden skulle republikanerne innføre en ny helsepolitikk, som både skulle spare offentlige penger og ta vare på de dårligst stilte brukerne. Dette har vist seg ytterst vanskelig å få til, og et foreløpig punktum for den intense krigen som har rast siden Trumps innsettelse, synes nå å være satt.

Trumps første twitter-reaksjon var at republikanerne bare skulle se å få trukket tilbake Obamacare og deretter starte med blanke ark og snekre en helt ny helsepolitikk. Demokratene vil slutte seg til dette, mente presidenten.

Den videre manøvrering er det mye opp til republikanernes flertallsleder Mitch McConnell å bestemme. Det er han som har hånden på rattet blant de folkevalgte. Han fikk slipt til et forslag som hårfint balanserte kravene til både de moderate og de hardnakkede konservative i partiet. Det funket med et nødskrig i Representantenes hus, men krasjet i Senatet.

Krampetrekning

Det går nå i retning av at Mitchell vil trekke hele det republikanske lovforslaget og heller satse på en tilbakekalling av Obamacare slik Trump går inn for. Et slikt forslag ble faktisk vedtatt av republikanerne da Obama ennå var i Det hvite hus, men det ble stanset av presidentens veto.

Nå kan dette bli hentet fram som en siste krampetrekning, men flere politiske kommentatorer tror også det vil bli trukket, da tvilende republikanere nøler ved utsiktene til at dette vidtgående forslaget om tilbaketrekking faktisk kan bli gjort til gjeldende lov.

– Jeg beklager sterkt at forslaget i sin nåværende form må trekkes. I de nærmeste dagene vil Sentatet se om det tidligere vedtatte forslaget skal på bordet. Det å ikke gjøre noe er ikke en opsjon. Vi skal jobbe målrettet for å legge fram en pakke som president Trump kan signere og dermed gjøre slutt på marerittet som heter Obamacare, sa flertallslederen.

Men følgene av å trekke tilbake et komplekst byggverk av helseordninger uten å erstatte det med noe, skaper stor uro i Senatet, selv om nyordningen først vil trå i kraft om to år. Det er kongressvalg neste år, og velgernes straff kan bli hard.