Den norske seilbåten Restless tar inn vann i Stillehavet vest for Peru.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge ble kl 23:10 lokal tid 21. juli kontaktet av kapteinen på seilbåten «Restless».

Han meldte om vanninntrenging etter å ha fått en sprekk i skroget. Forsøk på å tette skroget hadde ikke lyktes, og han anmoder om assistanse. Posisjonen er ca 1920 nautisk mil (3560 km) vest av Peru, opplyser Hovedredningssentralen i en pressemelding.

Sprekk på 60 cm

Ifølge nødmeldingen skal båten ha en sprekk på rundt 60 centimeter på utsiden. Det skal ikke være noen synlig sprekk på innsiden av båten.

En av de to om bord har dykket for å prøve å tette skaden uten å lykkes. For å prøve å redusere lekkasjen har de bundet en presenning fra side til side under båten.

Besetningen har startet en lensepumpe som foreløpig klarer å holde vanninntrengingen under kontroll.

Det er to personer om bord i seilbåten. Kapteinen om bord er norsk, og det andre besetningsmedlemmet er en fransk kvinne.

Mener de har kontroll

Besetningen på «Restless» har nå hvile, men vil fortsette arbeidet med å reparere skroget så fort det blir dagslys. Foreløpig ønsker de ikke assistanse av redningsressurser, da de mener at de nå har situasjonen under kontroll, går det fram av pressemeldingen.

Hvis reparasjonen lykkes vil fartøyet fortsette mot øygruppen Iles Marquises, som ligger ca 1565 nautiske mil (2899 km) vest av fartøyet.

«Restless» går pr nå med ca 3 knop vestover.

Hovedredningssentralen Sør-Norge har via redningssentralen i Alameda i USA fått kontakt med redningssentralen i Peru. Redningsmannskapet i Peru bekrefter at de koordinerer hendelsen videre. HRS vil bistå Peru ved behov.

Dårlig vær

Ved 18.45-tiden melder HRS at de var i kontakt med seilbåten 17.45 lokal tid.

«Situasjonen var da stabil, men seilbåten tar fortsatt inn vann. Vanninntrengningen holdes under kontroll ved hjelp av en lensepumpe», melder HRS i en pressemelding.

Videre skriver de at været for øyeblikket er for dårlig til at mannskapet kan få gjort reparasjoner på båten, da dette vil innebære dykking. Det meldes om liten kuling og regn i området.

Fartøyet Oberon er på tur mot New Zealand og er ventet å passere nær Restless om et døgn. Skipet vil da ta kontakt og høre om det er noe de kan hjelpe med, melder HRS.

Seilbåt tar inn vann i Stillehavet. Fartøyet kontaktet HRS Sør-Norge. Ansvarlig redningssentral MRCC PERU har bekreftet videre koordinering. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) July 22, 2017