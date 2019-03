Dagen før den tragiske Lion Air-ulykken der 189 mistet livet, støtte flyet på samme problem. Da ble det reddet av en ledig pilot som tilfeldigvis var om bord.

Den 28. oktober i fjor kjempet et Lion Air-mannskap alt de hadde for å rette opp et Boeing 737 MAX 8-fly som var på full fart nedover mot bakken. En pilot som egentlig hadde fri og tilfeldigvis satt i cockpiten, visste imidlertid heldigvis hva man skulle gjøre.

Han lyktes i å finne problemet og fortalte mannskapet hvordan de skulle deaktivere et defekt kontrollsystem i flyet, slik at det ble reddet, sier kilder tett på etterforskningen av Lion Air-ulykken i Indonesia til Bloomberg.

Dagen etter nestenulykken, den 29. oktober, lettet samme fly igjen med et annet mannskap. Da støtte det på et identisk problem og styrtet ned i Javasjøen kort tid etter avgang fra Jakarta. Alle de 189 om bord mistet livet.

Desperat kamp

Lydopptak fra cockpiten i Lion Air-flyet viser mannskapets desperate kamp for å avverge tragedien, skriver Reuters, som har snakket med tre kilder som har hørt gjennom lydfilene.

Bare to minutter uti flygingen skal andrepiloten ha meldt fra til flygekontrolltjenesten om et «flygekontrollproblem». Han spesifiserte ikke hva det dreide seg om, men en av kildene sier hastighet ble nevnt i lydopptaket.

I de påfølgende ni minuttene kjempet kapteinen en desperat kamp mot flyets systemer, som mente flyet hadde for lav hastighet og var i ferd med å steile, og følgelig feilaktig pekte flynesen ned mot bakken.

Tre minutter før flyet styrtet ba den 31 år gamle indiske kapteinen sin 41 år gamle indonesiske andrepilot om å overta kontrollen, mens han selv bladde febrilsk i flyets håndbok i jakten på løsninger. Han fant dem ikke før det var for seint.

Likheter

Fem måneder etter Lion Air-ulykken styrtet et Ethiopian Airlines-fly av samme modell kort tid etter avgang i Etiopia. Alle 157 om bord omkom.

Etter å ha mottatt Ethiopian Airlines-flyets svarte boks, sa Etiopias transportminister Dagmawit Moges at det tilsynelatende er klare likheter mellom denne styrten og Lion Air-styrten.

Begge flyene vendte brått nesen nedover før krasjen, og flymodellen er satt på bakken i nesten hele verden etter ulykkene. Boeing har opplyst at de skal oppdatere programvaren som skal motvirke at flyet steiler, og har fremholdt at MAX 8-flyene er trygge.