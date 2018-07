En 26 år gammel mann med en hjemmelaget sprengladning forårsaket eksplosjonen ved USAs ambassade i Beijing, opplyser politiet. Mannen er skadd i hånden.

Ingen andre enn 26-åringen er meldt skadd.

Mannen, som av Beijing-politiet blir omtalt ved etternavnet Jiang, pådro seg skader i hånden av den hjemmelagede innretningen, som var laget av fyrverkeri.

Den ble detonert utenfor USAs ambassade rundt klokken 13 torsdag lokal tid. Det er foreløpig ikke kjent hvorfor mannen utløste eksplosjonen.

Bilder på sosiale medier viser at røyk steg fra området nordøst i den kinesiske hovedstaden etter eksplosjonen.

En anonym talsperson ved den amerikanske ambassaden sier til nyhetsbyrået AP at det ikke har oppstått noen skader på ambassadens eiendom.

Det kom først motstridende meldinger om hva som hadde skjedd.

Den statlige avisen Global Times meldte tidligere at en kvinne er pågrepet etter å ha helt bensin over seg selv utenfor ambassaden. Hun mistenkes for å ha forsøkt å tenne på seg selv, skrev avisen. Dette er ikke bekreftet, og verken politiet eller talspersonen ved USAs ambassade vil kommentere opplysningene.