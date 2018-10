Saudi-Arabia hevder journalisten Jamal Khashoggi ble drept i en slåsskamp på konsulatet, melder det statlige nyhetsbyrået SPA. 18 skal være pågrepet i saken.

– Diskusjonene mellom Jamal Khashoggi og de han møtte på konsulatet i Istanbul utviklet seg til å bli en slåsskamp, noe som førte til hans død, sier påtalemyndigheten i Saudi-Arabia i en uttalelse ifølge SPA.

Saudi-Arabia sier i en uttalelse til nyhetsbyrået at «de beklager på det sterkeste» at de drepte den regimekritiske journalisten.

18 saudiarabiske statsborgere skal være pågrepet i forbindelse med saken. Khashoggi ble sist sett 2. oktober da han gikk inn i det saudiarabiske konsulatet for å hente noen dokumenter.

Endringer i sikkerhetstjenesten

Landets konge har nå beordret å nedsette en komité, med kronprins Mohammed bin Salman i spissen, som skal diskutere endringer i landets etterretningstjeneste. Kronprinsen sier i en uttalelse at det «haster» å få gjort endringer etterretningstjenesten.

Men det er allerede blitt gjort endringer. Lederen for etterretningstjenesten, Ahmad al-Assiri, skal ha fått sparken fra sin stilling. Rådgiver for kongefamilien, Saud al-Qahtani, skal også ha fått sparken. Al-Qahtani skal ha jobbet tett på kronprinsen.

Liket

Tyrkiske kilder hevder Khashoggi ble drept og partert inne på konsulatet. Saudi-Arabia har fram til nå avvist å ha noe med journalistens forsvinning å gjøre.

Saudi-Arabia har foreløpig ikke kommentert hva de har gjort med liket.

Natt til fredag gjorde tyrkisk politi undersøkelser blant annet i et skogsområde utenfor Istanbul for å lete etter hans levninger, opplyste anonyme tyrkiske kilder til flere medier.

Flyttet i 2017

Den regimekritiske journalisten Khashoggi forlot hjemlandet i 2017, ifølge ham selv var det i frykt for å bli pågrepet. Det siste året har han vært svært kritisk til den mektige kronprinsens politikk, noe som kom til uttrykk blant annet i kommentarartikler i Washington Post.

Khashoggi har det siste året bodd i eksil i USA. Khashoggi dro til konsulatet for å hente noen dokumenter for å få annullert sitt tidligere ekteskap, for å kunne gifte seg med sin tyrkiske forlovede.