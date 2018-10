Bostons mest beryktede gangster, 89 år gamle James «Whitey» Bulger, er funnet død i fengselet der han sonet livstidsdom, angivelig drept.

En talsmann for fengselsmyndighetene i West Virginia bekrefter dødsfallet og opplyser at det er satt i verk etterforskning.

Flere kilder opplyser til Boston Globe at den fryktede mafiabossen ble drept av en medfange, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Bulger ble pågrepet i 2011 etter 16 år på rømmen, og to år senere ble han funnet skyldig i elleve drap og dømt til livsvarig fengsel. Drapene ble begått på 1970- og 1980-tallet, og flere av ofrene var barn av Bulgers bekjente.

Mandag ble han overført til høyrisikofengselet Hazelton i West Virginia, hvor han dagen etter ble funnet død i cellen sin.

Bulger drev sin kriminelle virksomhet med Boston som base. Han var også informant for FBI og kan ifølge Boston Globe takke korrupte FBI-agenter for at han ikke ble pågrepet mange år tidligere.