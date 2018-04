500 pasienter fra Douma i Syria har symptomer på å ha blitt utsatt for kjemisk angrep, opplyser Verdens helseorganisasjon, som krever å få tilgang til området.

Pasientene har alle blitt undersøkt på sykehus, opplyser WHO.

Organisasjonen krever å få adgang til ofrene for det antatte kjemiske angrepet mot Douma i Øst-Ghouta.

– WHO krever umiddelbar og uhindret adgang til området for å kunne behandle de som er rammet, for å vurdere den helsemessige situasjonen og få sørget for å få gitt et tilstrekkelig helsetilbud, sier Peter Salama ved WHO.

Lokale kilder i opprørskontrollerte Douma har opplyst at minst 40 mennesker ble drept av giftgass lørdag. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder, og anklagene avvises av Syrias regjering. USA og andre vestlige land mener likevel at mye tyder på at kjemiske våpen ble brukt av syriske regjeringsstyrker.