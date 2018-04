En varebil ble lørdag kjørt inn i en folkemengde ved en restaurant i den tyske byen Münster. Minst tre er drept, inkludert den antatte gjerningspersonen.

En varebil ble kjørt inn i en gruppe mennesker som satt utenfor den populære restauranten Kiepenkerl, som ligger i en gågate i den tyske byen Münster, ved 16.30-tiden lørdag.

Først ble det meldt at tre personer ble drept etter å ha blitt påkjørt, men noen timer senere nedjusterte innenriksdepartementet i delstaten Nordrhein-Westfalen dødstallet til to.

I tillegg til de drepte er minst 30 personer såret, skriver DPA. Politiet opplyser at tilstanden for minst seks av de sårede er kritisk.

Personen politiet mener var føreren av bilen, ble kort tid etter hendelsen funnet død, ifølge politiet etter å ha skutt seg selv.

Politiet har så langt ikke identifisert vedkommende, men sier det var en tysk statsborger, og at ingenting tyder på at hendelsen var islamistisk motivert.

– Tidligere ustraffet

Flere tyske medier, deriblant Bild, skriver at den antatte gjerningspersonen er en 48 år gammel tysk og tidligere ustraffet mann.

Ifølge Sueddeutsche Zeitung, rikskringkasteren ZDF og nyhetsbyrået DPA, hadde han psykiske problemer, og hadde ingen kjent tilknytning til «terror». Politiet arbeider ifølge tyske medier med å gjennomsøke både bilen og leiligheten hans, mens de forsøker å få oversikt over hva som var motivet bak hendelsen.

I mellomtiden har politiet bedt folk om å la være å spekulere på hva som var motivet.

– Han (den antatte gjerningspersonen) er foreløpig ikke identifisert, og det er for tidlig å spekulere på motiv, sier politiets talsmann Andreas Bode.

En Twitter-bruker har lagt ut dette bildet som skal være fra åstedet:

– Vitner sier det var flere i bilen

Politikilder sier til AP at de også undersøker vitneopplysninger om at det var flere personer i varebilen, som kan ha rømt, men så langt har de ikke funnet flere.

Politiet har i løpet av lørdagen gjennomsøkt både bilen som var involvert i hendelsen, samt leiligheten til den antatte gjerningspersonen. Ifølge DPA har politiet funnet en mistenkelig gjenstand i bilen, men det er ukjent hva denne gjenstanden er.

Mens politiet arbeidet på stedet ba de folk om å holde seg unna sentrum og området rundt Kiepenkerl, ettersom de innledningsvis ikke kunne slå fast at det ikke var eksplosiver i kjøretøyet.

Trolig ingen nordmenn rammet

Tysklands statsminister Angela Merkel er varslet om hendelsen, og en talsperson for myndighetene kondolerer på vegne av den tyske statsministeren.

–Våre tanker går til ofrene og deres familier, sier Merkel-talsperson Ulrike Demmer.

Norsk UD opplyser til NTB at de ikke har fått meldinger om at nordmenn er blant de drepte eller sårede. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide uttrykker kondolanse for ofrene og deres pårørende.

– Jeg er sjokkert over det grufulle angrepet i Münster i Tyskland. Mine tanker og medfølelse går til ofrene og deres pårørende, sier hun i en uttalelse på Twitter.