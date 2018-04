Kim Jong-un skal ha blitt «dypt rørt» av en sørkoreansk storkonsert med det populære bandet Red Velvet og en rekke andre artister i Pyongyang.

Kim, som er den første nordkoreanske lederen til noen gang å delta på et arrangement med artister fra sør, håndhilste på artistene etter konserten og takket dem, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

– Kunsten fra sør

– Han sa han var dypt rørt over å se vårt folk så oppriktig glede seg over opptredenen, noe som forsterket forståelsen av den populære kunsten fra sør, melder KCNA.

Det var på forhånd usikkert om diktatoren, som hadde med seg kona Ri Sol-ju, ville være blant publikum under konserten i Nord-Koreas hovedstad.

En rekke ledende sørkoreanske musikere sto på scenen under søndagens arrangement, og tirsdag er det duket for nok en opptreden. Konsertene går av stabelen under et diplomatisk tøvær som startet på nyåret og som har utviklet seg raskt siden. 27. april skal Kim etter planen møte Sør-Koreas president Moon Jae-in i en grenselandsby på Koreahalvøya.

– Sang med på noen låter

Totalt 120 personer er med i den sørkoreanske artistgruppa – deriblant musikere, dansere, teknikere og taekwondoartister. Blant dem er de fem medlemmene av bandet Red Velvet, som er en del av Sør-Koreas enormt populære K-pop-bølge.

– Publikummet i nord ga oss en mer høylytt applaus enn det vi hadde forestilt oss, og de sang til og med med på noen av låtene. Det var en stor lettelse, sa bandmedlem Yeri til pressen etter konserten.