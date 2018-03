Store politistyrker rykket ut til pleiehjemmet for veteraner i Yountville i California fredag. Foto: Napa Valley Register via AP / AP / NTB scanpix

Skuddveksling med gisseltaker på pleiehjem i USA

En mann med automatvåpen har tatt minst tre gisler på et pleiehjem for krigsveteraner i California, ifølge brannvesenet. Institusjonen har over 1.000 beboere.