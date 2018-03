Siden årtusenskiftet har fire mistenkelige dødsfall i Storbritannia pekt mot russisk etterretning.

Boris Berezovskij

Hengning. Berezovskij var en rikmann som kritiserte Russlands president Vladimir Putin, og som fikk innvilget asyl i Storbritannia i 2003. Senere dømte russiske domstoler ham in absentia for svindel og bedrageri, men de klarte aldri å få ham utlevert fra britene.

I 2013 ble han funnet død, med en løkke om halsen. Britisk politi fant tegn på at det ikke var et selvmord, men klarte ikke å sikre seg avgjørende beviser. Ifølge en avhoppet agent fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB (tidligere KGB) hadde FSB forberedt en likvidering av Berezovskij i London allerede i 2003.

Aleksander Litvinenko

Forgiftning. I 1998 beskyldte den tidligere FSB-agenten sine overordnede for å forsøke å likvidere Boris Berezovskij. Etter å ha blitt arrestert og så løslatt flyktet Litvinenko til Storbritannia i 2000 og fikk innvilget asyl. Herfra fremsatte han alvorlige beskyldninger mot FSB og Vladimir Putin.

I 2006 ble han plutselig syk, og døde tre uker senere. Prøver viste at han hadde blitt forgiftet med det radioaktive stoffet polonium. I 2016 konkluderte britiske myndigheter med at Litvinenko hadde blitt forgiftet av to tidligere KGB-agenter han hadde møtt på et hotell i London. Britiske myndigheter anså det som sannsynlig at Litvinenkos død ble beordret av Vladimir Putin.

Aleksander Perepelitsjnyj

Hjertestans. Finansmannen Perepelitsjnyj flyttet til Storbritannia i 2009. I 2010 dokumenterte han at russiske tjenestepersoner hadde svindlet det russiske finansdepartementet for tilsvarende rundt 1,7 milliarder norske kroner.

I 2012 ble han funnet død på gaten. De første undersøkelsene viste ingen tegn på noen forbrytelse, men forsikringsselskapet hans ønsket å gjennomføre tester som viste at han hadde blitt utsatt for gift fra planten gelsemium, som kan føre til hjertestans. Amerikanske myndigheter konkluderte i 2017 med at Perepelitsjnyj sannsynligvis ble drept på ordre fra Vladimir Putin eller andre i den russiske regjeringen.

Matthew Puncher

Knivstikk. Den britiske eksperten på stråling hadde en nøkkelrolle i oppklaringen av Litvinenko-saken, og kunne påvise at Litvinenko hadde blitt forgiftet med det radioaktive stoffet polonium. I 2016 ble han funnet død i sitt hjem med atskillige knivstikk i armene, halsen og brystet, forårsaket med to kniver.

Politiet kunne ikke utelukke at en annen person hadde påført knivstikkene, men den offisielle konklusjonen var at det var et selvmord. Russiske medier spekulerte i at Puncher kunne ha begått selvmord fordi han hadde funnet ut at han tok feil i Litvinenko-saken.

