Prinsesse Ubolratana beklager for at hun ville bli statsminister. Partiet som nominerte henne, frykter oppløsning.

– Jeg er lei meg for at min oppriktige intensjon om å hjelpe landet og det thailandske folk har skapt problemer som ikke skulle blitt skapt, skrev prinsessen i et Instagram-innlegg tirsdag.

Kongen: Upassende

Onsdag henvendte Thai Raksa Chart-partiet seg til valgkommisjonen i Thailand for en høring etter ubekreftede meldinger om at kommisjonen ville oppløse partiet, begynte å sirkulere.

Kort tid etter at prinsessen kunngjorde sitt kandidatur, ble hun formelt diskvalifisert. Thailands konge Maha Vajiralongkorn sa at det var upassende og grunnlovsstridig at prinsessen ville bli statsminister. Ubolratana er hans storesøster, den eldste datteren til avdøde kong Bhumibol.

Første valg siden kuppet

– Å bringe et høytstående medlem av kongefamilien inn i det politiske systemet er i strid med kongelige tradisjoner og nasjonens kultur. Det er upassende, het det i en sjelden uttalelse fra kongen.

Valget 24. mars blir det første i landet siden militærkuppet i 2014 som brakte en militærjunta til makten.