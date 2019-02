Statsminister Erna Solberg sier at norske IS-krigere og deres barn kan få komme tilbake til Norge, men sier de vil bli straffeforfulgt.

Statsministeren understreker at Norge ikke vil hente hjem noen aktivt, men påpeker at norske statsborgere i Syria har rett til å komme hjem.

– Vi kan ikke sende inn norske diplomater og hente noen ut nå. Men om det blir en annen type løsning så må vi også ta ansvar for våre borgere på et tidspunkt, sier Solberg til VG. Hun sier de som vender hjem vil bli straffeforfulgt og fulgt opp av politiet.

Den USA-støttede opprørsalliansen Syrias demokratiske styrker (SDF), som i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen, har presset ekstremistgruppa tilbake til et område på mindre enn en kvadratkilometer øst i Syria. Det ventes at den siste resten av IS' såkalte kalifat, som på det meste omfattet en tredel av både Syria og Irak, snart vil være erobret.