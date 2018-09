Nord-Korea er villig til å stenge sentrale atomanlegg, hvis USA også viser velvilje.

Den nordkoreanske lederen, Kim Jong-un, prøver å få liv i atomforhandlingene med USA ved å komme med et tilbud som han håper den amerikanske presidenten, Donald Trump, vil ha vanskelig for å avslå.

Sør-Koreas president, Moon Jae-in, er denne uka på et historisk tredagersbesøk i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang, og onsdag kunne han opplyse om at Nord-Korea har innvilget en permanent nedleggelse av et av sine mest kjente atomanlegg – det såkalte Tongchang-ri-anlegget, som blir brukt til å teste og avfyre raketter.

Etterpå opplyste det sørkoreanske presidentkontoret at Nord-Korea i tillegg har tilbudt permanent nedleggelse av sitt mest sentrale atomanlegg, atomtestanlegget Yongbyon, som bl.a. produserer brennstoff til landets atomraketter – under forutsetning av at USA foretar «tilsvarende foranstaltninger».

Nord-Korea her ikke selv opplyst offentlig om hva disse foranstaltningene skal innebære, men onsdag fortalte Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsrådgiver, Chung Eui-yong, ifølge nyhetsbyrået Reuters at Nord-Korea bl.a. ønsker at USA skal gå med på en fredsavtale som skal avslutte Korea-krigen, som avløsning for våpenhvileavtalen som formelt fortsatt gjelder.

Dermed forsøker Nord-Korea å spille ballen over på USAs banehalvdel, etter at forhandlingene om nedrustning har vært strandet de siste par månedene.

Forhandlingstaktikk

USA har krevd at Nord-Korea skal gjennomføre en total avskaffelse av alle sine atomvåpen før USA vil lette sanksjonene, mens Nord-Korea ønsker en modell hvor Nord-Korea og USA skal komme med gradvise innrømmelser til hverandre.

Den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in prøver med sitt besøk først og fremst å sørge for at Nord-Korea og USA fortsetter forhandlingene, samtidig som at han ønsker å forbedre forholdet mellom Nord- og Sør-Korea.

– Vi har blitt enige om å gjøre Korea-halvøya til et område med fred, som er fritt for atomvåpen og atomtrusler, sa Kim Jong-un onsdag på en felles pressekonferanse med Moon Jae-in.

Som et bevis på opptiningen av forholdet har Nord- og Sør-Korea ifølge Moon Jae-in blitt enige om en felles søknad for å arrangere OL i 2032, og i tillegg har de to lederne avtalt at Kim Jong-un senere i år skal besøke Sør-Korea.

Stenge atomanlegg

Dessuten har de blitt enige om å gjenopprette en direkte togforbindelse mellom de to landene, noe som krever godkjennelse av den amerikanskledete FN-kommandoen, som overvåker grensen mellom nord og sør.

På Twitter onsdag kalte Donald Trump det nordkoreanske tilbudet om å stenge atomanlegg samt de nye avtalene mellom Nord- og Sør-Korea for «veldig spennende».

I neste uke skal Donald Trump møte den sørkoreanske presidenten, og her vil de to statslederne sannsynligvis drøfte muligheten for et nytt toppmøte mellom Kim Jong-un og Trump.

Bergens Tidende/Politiken