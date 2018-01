Flere tidligere amerikanske kampanjerådgivere mener TV-stjernen Oprah Winfrey har en reell sjanse som kandidat i det amerikanske presidentvalget.

Ifølge nære venner av 63 år gamle Winfrey, vurderer hun å stille som presidentkandidat for demokratene i 2020.

Brad Anderson, tidligere president Barack Obamas kampanjerådgiver i delstaten Iowa i 2012, støtter denne ideen.

– Altså, det er tullete, det vet jeg. Samtidig er politikk for øyeblikket tullete, sier han.

Golden Globe

Ryktene om Winfreys politiske ambisjoner skjøt fart etter søndagens Golden Globe-utdeling i USA, der Winfrey ble belønnet med Cecil B. DeMille-prisen for sin mangeårige TV-karriere.

– Jeg mener vi trenger en rollemodell som henne som snakker til yngre kvinner og prøver å gjenopprette noe håp. At Donald Trump ble valgt var et knusende tilbakeslag for unge jenter, sier Liz Purdy, som ledet demokratenes tidligere presidentkandidat Hillary Clintons kampanje i New Hampshire i 2008.

I høst benektet Winfrey offentlig at hun hadde planer om å stille som kandidat, men la samtidig til at Trumps seier fikk henne til å revurdere kvalifikasjonene som trengs for å nå presidentembetet.

– Opp til folket

Winfreys samboer Stedman Graham sa til avisen Los Angeles Times mandag at det er opp til folket om hun stiller.

– Hun ville absolutt gjort det, sa han.

Også tidligere kommunikasjonsrådgiver i Det hvite hus, Jennifer Palmieri, mener Winfrey er kvalifisert.

– Hun ville blitt en seriøs kandidat, sier hun og legger til at Winfreys popularitet vil gi henne et sterkt grunnlag.

Winfreys talsperson vil ikke kommentere ryktene.

Populær

Winfrey begynte som nyhetsoppleser i 1971, og hun fikk sitt eget talkshow sju år senere. I 1985 var det klart for The Oprah Winfrey Show, som gikk i 25 år og ble vist i 145 land verden over.

I USA ble showet i gjennomsnitt fulgt av over 7 millioner seere og regnes fortsatt som USAs mest populære program gjennom tidene.