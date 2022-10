To drept i skyting utenfor LHBT-bar i Bratislava

To mennesker ble drept i en skyteepisode utenfor en av Slovakias mest kjente LHBT-barer onsdag. En mann som skal være radikalisert, sto ifølge politiet bak.

19-åringen som ifølge politiet er gjerningspersonen, er funnet død torsdag morgen, melder The Slovak Spectator. Han skal være en radikalisert student fra Bratislava.

To menn ble skutt og drept utenfor baren Teplaren, en av få LHBT-barer i Bratislava. Skytingen skjedde kort tid etter klokka 19 onsdag. Vitner forteller at det ble avfyrt opp mot ti skudd. En av de drepte jobbet på baren.

– Vi er sjokkert over denne skytingen på Teplaren, der vi møtes regelmessig, skriver Bratislavas pride-organisasjon på Facebook.

Ekstremistisk manifest

19-åringen skal ha lagt ut en tilståelse på nettet før han tilsynelatende tok sitt eget liv, skriver Sme.sk. Det er også blitt lastet opp det som skal være et manifest, der han uttrykker nynazistiske og homofobe holdninger. Der skriver han også at han har hatt Anders Behring Breivik og andre høyreekstreme terrorister som forbilder.

Politiet har ikke bekreftet at manifestet faktisk stammer fra 19-åringen.

President Zuzana Caputova og statsminister Eduard Heger fordømmer drapene og sier det kan dreie seg om hatkriminalitet.

– Når jeg sier at Slovakia er et fritt og demokratisk land, mener jeg det. Det er uakseptabelt at noen skal være redde på grunn av måten de lever sine liv på, sier Heger.

Skulle være trygt sted

– Vi må sammen slå ned hatet og ondskapen, sier Caputova.

Innenriksminister Roman Mikulec sier at baren i Bratislava er et sted der LHBT-miljøet har kunnet samle seg i sikkerhet.

– Enhver form for ekstremisme mot denne eller andre minoriteter er uakseptable og har ingen plass i vårt samfunn, sier Mikulec.

En konto som skal være knyttet til den antatte gjerningspersonen på Twitter er blitt slettet. Der skal han ha lagt ut rasistisk og homofobisk innhold.