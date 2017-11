En tjenestemann sier til CNN at over 20 mennesker er drept og 20 såret i skytingen i en baptistkirke i Texas. Gjerningsmannen er overmannet av politiet.

Albert Gamez, som er leder i Wilson County, sier til CNN at han har blitt fortalt at minst 27 mennesker ble drept og 25 såret i kirken i Sutherland Springs søndag.

En mann skal ha gått inn i First Baptist Church under en gudstjeneste og skutt flere mennesker før han ble overmannet av politiet i landsbyen sørøst for San Antonio.

Politiet opplyser til KSAT at den antatte gjerningsmannen er død. Politiet sier til nyhetskanalen at det er flere ofre i kirken, men sier ikke hvor mange eller hva slags tilstand de er i.

Sheriff Joe Tackitt bekreftet tidligere overfor Wilson County News at flere mennesker er drept i den lille kirken i landsbyen Sutherland Springs.

Gjerningsmannen åpnet ild inne i kirken like før klokka 12 lokal tid. En toåring er blant de sårede, melder Dallas Morning News.

Et øyevitne sier til CNN at hun hørte rundt 20 skudd bli avfyrt etter hverandre etter at gudstjenesten startet. FBI er på vei til åstedet.

En butikkeier i området sier til CBS News at hun så mange politibiler og ambulanser i full fart mot stedet.

Sutherland Springs har bare rundt 400 innbyggere og ligger knappe fem mil fra San Antonio sør i Texas.