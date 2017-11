Over 20 mennesker ble drept i skyting i en baptistkirke i Texas, bekrefter den lokale sheriffen. Den antatte gjerningspersonen er død.

"Omtrent 25 mennesker er døde, inklusive skytteren» sier sheriff Joe Tackett i Wilson County til NBC etter søndagens skyting i First Baptist Church i Sutherland Springs.

Han legger til at motivet bak skyteepisoden fortsatt er ukjent for politiet.

Albert Gamez, talsperson for lokale myndigheter i Wilson County, sa like før til CNN at han hadde blitt fortalt at ytterligere 25 ble såret.

Han sier han er i sjokk over det som har skjedd.

–Hjertet mitt er knust. Man tror aldri noe sånt kan skje, og så skjer det. Det spiller ingen rolle hvor du er. Selv i et lite samfunn som dette, hvor alt er rolig å stille, se på hva som kan skje, sier Gamez til CNN.

Gjerningsmann død

Ifølge Gamez var det en enslig mann som før klokka 12 lokal tid tok seg inn i First Baptist Church under en gudstjeneste og skjøt flere mennesker.

Etter det flyktet han fra åstedet i bil, og kom seg til nabodistriktet Guadalupe før han ble innhentet av politiet, sier talsperson for sheriffkontoret der, Robert Murphy.

Han sier at den antatte gjerningspersonen er død, men kan foreløpig ikke bekrefte om politiet skjøt ham eller om han tok sitt eget liv.

– Gud være med dere

Flere barn var i kirken da skytingen skjedde, og en toåring skal være blant de sårede, ifølge Dallas Morning News.

Delstatsguvernør i Texas, Greg Abbott, sier flere detaljer vil komme snart.

–Våre bønner går til alle som ble rammet av denne onde handlingen. Vi retter takk til politiet for deres innsats. Flere detaljer kommer snart, tvitrer han.

USAs president Donald Trump, som for øyeblikket befinner seg i Japan, sier også at tankene hans går til innbyggerne i den lille landsbyen.

–Måtte gud være med folkene i Sutherland Springs, Texas. FBI og politistyrker er på stedet. Jeg overvåker situasjonen fra Japan, skriver han på Twitter.

400 innbyggere

Et øyevitne sier til CNN at hun hørte rundt 20 skudd bli avfyrt etter hverandre etter at gudstjenesten startet.

FBI har rykket ut til åstedet, sammen med Byrået for alkohol, skytevåpen og eksplosiver (ATF). De skal blant annet se på om hendelsen er relatert til terror, skriver CBS.

Sutherland Springs har bare rundt 400 innbyggere og ligger knappe fem mil fra San Antonio sør i Texas.

Ifølge lokalbefolkningen deltar vanligvis rundt 50 personer på søndagsgudstjenestene i First Baptist Church.