Politiet opplyser også at den 18 år gamle marokkanske gjerningsmannen ikke har villet la seg avhøre.

18-åringen ble skutt av politiet og innlagt på sykehus etter angrepet, som kostet to personer livet. Flere andre ble skadd.

Politiet sier også at gjerningsmannen angrep kvinner, og at mennene som ble skadet i angrepet, forsøkte å hjelpe kvinnene.

Etterforskes som terror

Knivangrepet som rammet byen Åbo i Finland fredag etterforskes som et terrorangrep, skriver den finske avisen Yle.

Flere mennesker på Salutorget og Trätorget i sentrum av den finske byen Åbo, ble angrepet av gjerningsmannen. To personer døde og åtte ble skadet.

Den mistenkte gjerningsmannen ble raskt skutt og pågrepet og politi og sikkerhetsstyrker økte beredskapen i hele landet.

Under en pressekonferanse fredag kveld uttalte Finlands politisjef, Seppo Kolehmainen, at de ikke etterforsket hendelsen som terror. Lørdag skriver politiet i en pressemelding at knivangrepet nå etterforskes som terror, skriver Yle.

Politiet opplyser også at flere personer er pågrepet.

18-åring mistenkt

I følge kringkasteren Yle er den antatte gjerningsmannen beskrives en 18 år gammel marokkansk mann.

Mannen ble skutt i beina og fraktet til Åbo universitetscentralsjukhus. Lørdag morgen har politiet endå ikke avhørt mannen.

Den finske avvise skriver at de første meldingen om angrepet kom inn klokken 16.02 lokal tid.

Tre minutter senere var den mistenkte gjerningsmannen skutt og pågrepet.

BERNAT MAJO / AFP

Flere øyenvitner

– Vi hørte at en ung kvinne skrek høyt i hjørnet av torget. Vi så en mann på torget, en kniv glimtet og ble viftet i luften. Jeg forsto at han hadde knivstukket noen, sier Laura Laine til Yle.

Hun sier hun sto om lag 20 meter fra stedet der knivstikkingen foregikk på Salutorget.

Ifølge avisen Ilta-Sanomat ble en kvinne med barnevogn angrepet av mannen med en stor kniv.

Innbyggere ble bedt om å unngå sentrumsområdet, og folk i kjøpesenteret Hansakvarteret ble evakuert.