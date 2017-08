Torsdag er det 20 år siden prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris, men allerede onsdag ble hennes bortgang markert med blomster og lys.

Hennes sønner, prinsene William og Harry, ble hilst av en jevn strøm av mennesker som la ned blomster foran portene til Kensington Palace i London, der de vokste opp med prinsessen.

I Paris, like etter midnatt natt til torsdag, trosset et fåtall mennesker regnet for å være ved Alma-tunnelen der bilen med Diana traff en søyle i høy hastighet 31. august 1997.

Kirsty Wigglesworth / TT / NTB scanpix

En mann tente flere lys ved Flame of Liberty-monumentet, som står over tunnelen og er blitt et minnested for prinsessen. Det var også lagt ned blomster og bilder av Diana ved monumentet.

– Diana var revolusjonerende. Hun forandret den kongelige familien for alltid. Hun vil alltid være folkets prinsesse, sa Sian Croston, en 17 år gammel student fra London.

Kirsty Wigglesworth / TT / NTB scanpix

Den tyske journalisten Marie Hermann (25) sa hun bare var et barn da Diana døde, men at hun hadde lest biografien hennes.

– Jeg elsket Diana og arbeidet hun gjorde for veldedige organisasjoner, sa hun.

Diana døde sammen med sin kjæreste Dodi Fayed og sjåføren Henri Paul, da de prøvde å unnslippe paparazzifotografer.