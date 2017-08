Lederen for det svenske høyrepartiet Moderaterna Anna Kinberg Batra har kunngjort at hun trekker seg.

Ifølge Batra tok hun beslutningen om å gå av torsdag kveld. Da hadde elleve av partiets fylkeslag, samt partiets ungdomsorganisasjon, krevd hennes avgang.

På en pressekonferanse fredag formiddag begrunnet hun avgjørelsen med at det ikke lenger finnes forutsetninger for å gjøre en god jobb.

Hun sa også at hun ikke en eneste dag har angret på at hun ble partileder, og at hun heller ikke angrer på at hun har åpnet for et samarbeid med Sverigedemokraterna.

– Jeg er ikke redd for det som er vanskelig, da hadde jeg ikke tatt denne jobben, sa Batra.

Årsaken til opprøret mot Batra er at partiet scorer dårlig på meningsmålingene, og Batra har fått skylden for mye av nedgangen. I mai ble høyrepartiet mindre enn Sverigedemokraterna på en måling som ga Moderaterna 18 prosents oppslutning.

Batra oppfordrer alle i partiet til å slutte opp om hennes etterfølger. Hun takket også alle som har støttet henne, samt kolleger i de tre andre partiene i den borgerlige Alliansen.

Batra har i praksis ledet Moderaterna siden september 2014, men ble formelt valgt til vervet i januar 2015.

– Jeg angrer ingenting, fastslo hun under pressekonferansen.