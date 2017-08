Et nytt plastposeforbud har nå trådt i kraft i Kenya. Brudd på loven kan resultere opptil 300.000 kroner i bot eller fire års fengsel.

Forbudet omfatter bruk, produksjon og import av plastposer. Det gjøres unntak for plastposer som fremstilles til industrielt bruk.

Regjeringen i Kenya har forklart forbudet med at plastposer ødelegger miljøet, blokkerer kloakkrør og at posene ikke brytes ned i naturen.

Produsenter av plastposer har kritisert loven og mener den fører til nedleggelse av arbeidsplasser. Men miljøvernminister Judi Wakhungu sier forbudet vil skape nye og flere arbeidsplasser ved å produsere poser laget med miljøvennlig materiale.

Flere afrikanske land, blant dem Kamerun, Guinea-Bissau, Mali, Tanzania, Uganda, Etiopia, Mauritania og Malawi, har allerede innført eller kunngjort tilsvarende forbud.

FNs miljøprogram UNEP anslår at kenyanske supermarkeder alene står for utdeling av rundt 100 millioner plastposer i året.

Plastposer utgjør stor skade på miljø og helse, mener UNEP, som viser til at plastposer tar liv av fugler, fisk og andre dyr som feilaktig spiser dem i den tro at det er mat. Plastposer ødelegger også landbruk, forurenser turiststeder og skaper grobunn for mygg, påpeker UNEP.

Verdenshavene tilføres årlig 8 millioner tonn plast. Hvis utviklingen fortsetter som den har gjort til nå, vil det innen 2050 være mer plast enn fisk i havene, ifølge UNEP.