President Donald Trumps eiendomsselskap planla å bygge i Moskva under fjorårets valgkamp, fremgår det av dokumenter som amerikanske medier har fått tilgang til.

Opplysningene står i strid med Trumps gjentatte erklæringer under valgkampanjen om at han ikke hadde noen forretningsforbindelser med Russland.

Ifølge dokumentene var planen å bygge et høyhus à la Trump Tower i den russiske hovedstaden. Prosjektet nådde en formulert intensjonsavtale, men avtalen ble ikke fullbyrdet, opplyser Trumps daværende rådgiver Michael Cohen til ABC News.

Han la til at han personlig nevnte forslaget for Trump ved tre anledninger, inkludert signering av en intensjonsavtale som ikke var bindende i 2015.

– Vår mann

Opplysningene kommer samtidig med at Cohens advokat leverte flere dokumenter og eposter til Kongressen.

Forslaget ble først omtalt i The Washington Post som beskriver hvordan den russiskfødte eiendomsutvikleren Felix Sater oppfordret Trump til å fullføre prosjektet.

Sater skrøt også av sin kontakt med Vladimir Putin og hevdet han kunne få den russiske presidenten til å si «store ting» om Trump.

– Vår mann kan bli USAs president, og vi kan sørge for at det skjer, skrev Sater i en epost i november 2015 som The New York Times gjengir.

Putins talsmann

I januar i fjor sendte Cohen en epost til Putins talsmann for å få hjelp til prosjektet. Den ble sendt samtidig som Trump kjempet for å bli Republikanernes presidentkandidat, og samtidig som han flere ganger omtalte den russiske presidenten i rosende vendinger.

Mottaker av eposten var Dmitrij Peskov, Putins egen talsmann, mens avsenderen altså var Michael Cohen som da var nestleder i Trumps eget selskap, The Trump Organization.

I eposten ber Cohen om hjelp til å få fart på byggeprosjekt etter at kommunikasjonen med et russisk selskap stanset opp.

– Med respekt ber jeg noen, fortrinnsvis deg, om å kontakte meg slik at jeg kan diskutere detaljer samt arrangere møter med de rette personene, skriver han blant annet.