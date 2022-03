Kraftig jordskjelv rystet Japan – uavklart skadeomfang

Den japanske regjeringen jobber med å samle informasjon om skadeomfanget etter jordskjelvet som onsdag rammet landet. Det er sendt ut tsunamivarsel.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Et kraftig jordskjelv rammet onsdag Japans nordøstlige kyst og har ført til at over 2 millioner husholdninger har mistet strømmen. 700.000 av husstandene ligger i Tokyo, ifølge AFP.

Skjelvet, som hadde en styrke på 7,3, har blant annet rammet området ved Fukushima. Det er samme område der rundt 16.000 mennesker døde i mars 2011 etter et kraftig jordskjelv med påfølgende tsunami. Skjelvet den gang hadde en styrke på 9, og førte til store skader på atomkraftverket i Fukushima.

Også onsdagens skjelv har ført til tsunamivarsel, men det har så langt ikke kommet meldinger om at menneskeliv har gått tapt.

Den japanske regjeringen opplyser at de nå jobber for å samle informasjon om skadeomfanget.

– Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe de som er berørt av skjelvet og gi informasjon på riktig måte, sier statsminister Fumio Kishida.

Tokyos strømselskap Tepco opplyser at de undersøker om driften ved Fukushima-kraftverket har blitt rammet av skjelvet. Japan rammes jevnlig av skjelv, og har strenge byggeregler som skal sikre at bygninger tåler kraftige rystelser.

Onsdagens skjelv er det kraftigste jordskjelvet som er registret så langt i år, ifølge Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Skjelvet sent onsdag kveld lokal tid kunne merkes godt i Tokyo. Det hadde sitt sentrum 60 kilometer under jordoverflaten.