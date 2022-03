Kraftig jordskjelv i Japan – 2 millioner har mistet strømmen

Et tsunamivarsel er sendt ut for prefekturene Miyagi og Fukushima i Japan etter et kraftig jordskjelv med styrke på 7,3, opplyser japanske myndigheter.

NTB

Både den japanske kanalen NHK og den offisielle Twitter-kanalen til statsminister Fumio Kishidas kontor melder om tsunamivarselet.

Tokyos strømselskap TEPCO melder at 2 millioner mennesker har mistet strømmen som følge av skjelvet.

Skjelvet hadde en dybde på 60 kilometer, og episenteret var utenfor kysten av Fukushima. Skjelvet sent onsdag kveld lokal tid kunne merkes godt i Tokyo. Det er foreløpig ikke meldt om personskader eller materielle skader.

Jordskjelvet rammet den østlige delen av landet, i samme område som det kraftige jordskjelvet med påfølgende tsunami i mars 2001.

Rundt 16.000 mennesker mistet livet, og atomkraftverket i Fukushima fikk store skader i jordskjelvet i 2011 som hadde en styrke på 9.