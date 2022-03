Chiles president tiltrer med store planer for endring

Den venstreorienterte tidligere studentlederen Gabriel Boric skal nå styre Chile som landets yngste president noensinne. Han har planene klare.

Gabriel Boric vinker til tilhengere i Valparaíso etter å ha blitt tatt i ed som Chiles nye president fredag.

Boric har en plan og en visjon om å forandre landet, som i flere tiår har fungert som et nyliberalt laboratorium, til en grønnere og mer egalitær velferdsstat.

I en alder av 36 har Boric overtatt tømmene i et land som krever endring etter masseprotester i 2019, som han støttet. Protestene var rettet mot dypt forankret ulikhet i inntekt, helsevesen, utdanning og pensjoner.

Opprøret, som førte til at flere titalls mennesker mistet livet og hundrevis ble skadet, var katalysatoren for en prosess som nå er i gang for å omskrive Chiles grunnlov fra diktaturet.

Boric har sverget å sende «til graven» Chiles nyliberale økonomiske modell, som stammer fra den militære diktatoren Augusto Pinochets epoke, og som er bredt ansett å sette de fattige og arbeiderklassen på sidelinjen.

Én prosent av Chiles befolkning eier omtrent en firedel av formuen.

President Gabriel Boric og hans regjering utgjør et generasjonsskifte i chilensk politikk, mener analytikere.

Klar seier

Boric ble tatt i ed fredag etter at han overraskende vant valget med god margin i desember i fjor. Det var på forhånd bekymring for om han ville vinne frem ettersom den politiske alliansen Frente Amplio (Bred front) inkluderer samarbeid med kommunistpartiet i et land som tradisjonelt stemmer på sentrum.

Men Boric lyktes i å mobilisere kvinner og ungdom med en rekordstor valgdeltakelse som ga ham nesten 56 prosent av stemmene for å slå den høyreekstreme Pinochet-apologeten Jose Antonio Kast.

De to kandidatene sto for de ytterste posisjonene på det politiske spekteret, men lå helt jevnt på meningsmålingene i forkant av valget.

Børsen falt etter at Borics seier var klar. Han svarte med å love i sin første offisielle tale å utvide sosiale rettigheter i Chile, men å gjøre det med ansvar.

Gabriel Boric fikk en varm velkomst fra støttespillere i Santiago sentrum torsdag. Fredag ble han innsatt som president.

– Generasjonsskifte

Boric, som har sittet i kongressen siden 2014, arver en økonomi herjet av koronavirusutbruddet. Mye av den økonomiske veksten ble drevet frem av midlertidige pandemitilskudd og uttak som ble tillatt fra private pensjonsfond.

Sentralbanken har hevet renten for å dempe inflasjonen.

Boric har lovet å innføre et styresett som minner om europeiske sosialdemokratier, noe som innebærer økte skatter for å betale for sosiale reformer, samtidig som han setter bremsene på gjeldsspiralen.

Han vil takle disse utfordringene med en regjering som hovedsakelig består av kvinner og unge – gjennomsnittsalderen er 42 år. Den beskrives som et generasjonsskifte i chilensk politikk.

– I dag begynner vi å skrive på et nytt kapittel i vår demokratiske historie, sa Boric i januar da han presenterte sine ministre.

– Vi starter ikke fra scratch, vi vet at det er en historie som løfter og inspirerer oss, la han til.

Den nye presidenten er den yngste i Chile noensinne. Gabriel Boric har lovet omfattende reformer, som innebærer å endre det nyliberale politiske rammeverket i landet til et sosialdemokrati av europeisk modell.

Høye forventninger

Teamet inkluderer to kamerater som sammen med Boric i studietiden i 2011 ledet landsomfattende protester for gratis utdanning av høy kvalitet.

Forsvarsminister er Maya Fernandez, barnebarnet til Salvador Allende, Latin-Amerikas første valgte marxistiske president som ble avsatt i Pinochets statskupp i 1973. Seks ministre ble født, levde eller studerte i eksil i løpet av Pinochet-årene.

Boric har i utgangspunktet mye støtte i folket, takket være den politiske kapitalen han oppnådde i valget og ved utpeking av regjeringsmedlemmer, mener Marcos Moreno ved det chilenske universitetet Universidad Central.

– Men han bringer også med seg veldig høye forventninger til det som skal komme, sier han.

En ansatt ved presidentpalasset i Santiago henger opp et portrett av landets nye president Gabriel Boric.

Fragmentert politisk klima

Analytikere påpeker at Borics store politiske endringer vil bli utfordrende og ytterligere komplisert ved at kongressen er omtrent likt delt mellom venstre- og høyrepartier. Regjeringskoalisjonen har bare 37 av 120 seter i det lavere kammeret i kongressen, og 5 av 50 i senatet.

Dette betyr at mye forhandlinger og kompromisser vil kreves for å vedta lover og for å få planene hans realisert.

– Dette er en regjering som kommer til makten i et veldig fragmentert politisk klima, og som ikke har et parlamentarisk flertall og derfor ikke kan gjøre veldig radikale reformer på kort sikt, sier politisk analytiker Claudia Heiss ved Universitetet i Chile til AFP.

Boric har selv gitt uttrykk for en erkjennelse av at omlegging vil bli krevende, og at det vil ta tid.

– Vi må opptre ansvarlig når vi går videre med de strukturelle endringene, uten å etterlate noen og vokse økonomisk, sa han i desember etter at valgseieren ble bekreftet.

Misnøye med Piñera

Boric erstatter den konservative Sebastián Piñera, som fullfører sin andre periode med en misnøye på 71 prosent på meningsmålinger, det verste som er registrert for en president siden demokratiet ble gjeninnført i 1990.

Mer enn 20 internasjonale gjester deltok på seremonien i Valparaíso fredag, inkludert Alberto Fernandez og Pedro Castillo – presidentene i nabolandene Argentina og Peru – kong Felipe VI av Spania og den verdenskjente chilenske forfatteren Isabel Allende.