Opptøyer da Rasmus Paludan skulle brenne Koranen i Sverige

Tre politifolk ble skadd i sammenstøt da lederen av det høyreekstreme danske partiet Stram kurs, Rasmus Paludan, skulle brenne Koranen i Linköping.

Tre politifolk ble sendt til sykehus med skader etter sammenstøt med demonstranter som protesterte mot at den ytterliggående høyrepolitikeren Rasmus Paludan skulle brenne et eksemplar av Koranen i Linköping i Sverige torsdag.

Opptøyene i forbindelse med at den ytterliggående høyrepolitikeren skulle holde en markering i Linköping (bildet) torsdag, spredte seg noen timer senere til Norrköping.

Flere politibiler ble ramponert av rasende motdemonstranter i forbindelse med Paludans varslede markering skjærtorsdag.

Maskerte demonstranter satte også fyr på sivile biler, og uroen spredte seg utover kvelden til Norrköping der Paludan også hadde fått tillatelse til å demonstrere i 18.30-tida.

Politiet la ned forbud mot Paludans markering i Norrköping, der det også ble satt fyr på biler.

Paludans parti Stram kurs ble stiftet i 2017 og vil forby islam og deportere alle muslimer.

Paludan ble i 2020 dømt til tre måneders fengsel for ærekrenkelser og rasistiske uttalelser mot muslimer under en demonstrasjon i Danmark.

Samme år ble han nektet innreise til Sverige i to år. Det skjedde etter at det kom til voldsomme opptøyer i Malmö i forbindelse med en markering der han skulle brenne et eksemplar av Koranen, innpakket i bacon, slik han flere ganger har gjort i Danmark.