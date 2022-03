Fly krasjet i mexicansk supermarked

Tre personer mistet livet og fire ble skadd da et småfly krasjet gjennom en vegg på et supermarked like sør for Mexico by.

NTB

Publisert Nå nettopp

De tre som døde, var om bord på det tomotors King Air-flyet, som har plass til ni passasjerer.

Sivilforsvaret har ikke opplyst om de skadde var passasjerer eller kunder i supermarkedet, som ligger i Temixco i utkanten av byen Cuernavaca i delstaten Morelos.

Bilder fra sivilforsvaret viser flyskroget liggende blant varer inne i butikken, der flyet traff avdelingen for rengjøringsprodukter etter å ha krasjet gjennom en vegg på bygningen. Roret og vingene var nesten revet av. Flyplassen i Cuernavaca ligger om lag 10 kilometer fra ulykkesstedet.

Flyet kom fra Acapulco ved kysten, viser opplysninger fra nettstedet FlightAware.