Amerikanere anklages for attentat i Haiti

Syv personer er drept, og seks andre er fengslet i jakten på dem som drepte Haitis president, opplyser politiet. To amerikanere skal være blant de pågrepne.

Syv personer er drept, og seks andre er pågrepet i jakten på attentatmennene som drepte Haitis president Jovenel Moïse natt til onsdag. To av de pågrepne skal ha amerikansk statsborgerskap. Foto: AP / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Situasjonen i det karibiske landet er svært spent og kaotisk dagen etter at president Jovenel Moïse ble drept i et attentat.

Politiet lover å finne alle de ansvarlige.

– Jakten på leiesoldatene fortsetter, sier politisjef Léon Charles etter å ha kunngjort pågripelsene.

– Deres skjebne er bestemt: De vil falle i kamp eller bli fengslet, sier han.

En regjeringstalsmann bekrefter torsdag at en amerikansk statsborger med haitisk opprinnelse er blant de seks pågrepne. Det er også en annen, ikke navngitt, Haiti-amerikaner, ifølge talsmannen.

Les også Haitis USA-ambassadør: Profesjonelle leiesoldater sto bak drapet

Mange skudd

Myndighetene har ikke lagt frem beviser for de mistenktes angivelige innblanding i attentatet.

Haitis ambassadør til USA har hevdet at drapsmennene er godt trente og tungt bevæpnede utenlandske leiesoldater. Politiet har ikke kommet med noen detaljer om de mistenkte, bortsett fra amerikanerens navn. Heller ikke et mulig motiv har myndighetene oppgitt.

Ifølge en dommer som deltar i etterforskningen, ble Moïse skutt et titall ganger, og gjerningsmennene ransaket kontoret og soverommet hans.

Haitis førstedame Martine Moïse ble alvorlig såret i attentatet der mannen ble drept. Torsdag ble hun sendt til Miami i USA der hun nå behandles ved Jackson Health System's Ryder Trauma Center. Foto: AP / NTB

Bundet

Dommeren, Carl Henry Dastin, sier presidentens datter gjemte seg på brorens soverom under angrepet.

En hushjelp og en annen ansatt ble bundet av gjerningspersonene, som skal ha utgitt seg for å være amerikanske agenter.

Haitis førstedame Martine Moïse ble alvorlig såret i attentatet. Torsdag ble hun sendt til Miami i USA der hun nå behandles ved Jackson Health System's Ryder Trauma Center.

Les også Unntakstilstand etter attentatet på Haitis president

Omringet

Flere mistenkte skal torsdag ha blitt omringet av sikkerhetsstyrker i hovedstaden Port-au-Prince.

– Jeg er kjent med at en større gruppe mulige gjerningspersoner har søkt tilflukt i to bygninger i byen, og de er nå omringet av politiet, sier FNs spesialutsending Helen La Lime.

Fungerende statsminister Claude Joseph har erklært to ukers unntakstilstand etter drapet. Attentatet mot presidenten har rystet Haiti, som sliter med høy fattigdom, vold og politisk uro.

Landet har blitt stadig mer ustabilt under Moïse, som har styrt ved dekret i over et år.

Styrte ved dekret

Drapet kan føre til mer kaos og uro i Haiti, som allerede er preget av gjengkriminalitet, stadig økende inflasjon og demonstrasjoner fra opposisjonen, som har anklaget Moïse for å være autoritær.

Landet har vært uten en folkevalgt nasjonalforsamling siden januar i fjor etter at valget den foregående høsten ble avlyst.

Moïse hevdet å ha avverget både kupp og drapsplaner, men ble selv anklaget for å dikte opp dette for å rettferdiggjøre sin stadig mer autoritære lederstil og for å bruke brutale metoder mot politiske motstandere.

FNs sikkerhetsråd ba senest i forrige uke Haiti om å avholde valg snarest mulig.