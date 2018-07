Bare timer etter Donald Trump ga en totalslakt av britenes statsminister i The Sun, fremsto han og Theresa May som gjensidige handelspartnere med store planer.

Fredag ettermiddag møtte USAs president Donald Trump og britenes statsminister, Theresa May, pressen i hagen til statsministerens landsted Chequers. Sikkerhet, forsvar og handel var sentrale temaer i samtalene – spesielt det sistnevnte.

May tok ordet først, og hun fortalte at de to var kommet til enighet om en utvidet transatlantisk avtale mellom de to landene.

– Vi er i dag enige om at når vi forlater EU vil vi forhandle om en uavhengig handelsavtale mellom Storbritannia og USA. Arbeidet som er lagt ned, gir oss et grunnlag for å bygge en ambisiøs avtale mellom våre to land, sa May.

Trump klar når brexit er landet

Trump har gjort det klart at han tror på bilaterale avtaler, altså avtaler utelukkende mellom to nasjoner, fremfor multilaterale avtaler som forplikter i et større samarbeid.

Nå gjør Trump det tydelig at han ser frem til å begynne forhandlinger om en avtale mellom Storbritannia og USA, men at dette forutsetter at brexit-forhandlingene blir avklart først.

– Jeg vet ikke hva dere kommer til gjøre, bare dere gjør noe. Hva enn Storbritannia gjør etter EU er ok for meg. Brexit er en utrolig mulighet, sa Trump under pressekonferansen og påpekte at han ser frem til å lande en stor handelsavtale med Storbritannia når brexit er avklart.

– Et sterkt Storbritannia og et sterkt USA er en velsignelse for verden, sa han.

Jack Taylor, AP / Scanpix

Intervju var «falske nyheter»

Enigheten mellom Trump og May om å forhandle frem en ny handelsavtale sto i skarp kontrast til et intervju med Trump publisert i den britiske avisen The Sun fredag morgen. I intervjuet anklager han May for å ødelegge alt landet kunne ha tjent på brexit, og han påpeker at hennes myke plan for nære forbindelser med EU, trolig vil knuse enhver mulighet for en fremtidig handelsavtale med USA.

På direkte spørsmål fra pressen om han nå har gjort en helomvending, svarte Trump:

– Jeg kritiserte ikke statsministeren. Det kalles fake news, forklarte presidenten, som også kunne fortelle at han har bedt om unnskyldning.

Presidenten understreket at han syntes May er en glimrende kvinne, og at han synes hun gjør en glimrende jobb.

Roste Trumps Russland-håndtering

Et annet moment May var spesielt opptatt av var bekjempelsen av terror, og hun brukte nervegiftangrepet Salisbury i mars i år som et eksempel.

Angrepet på den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) forverret forholdet mellom Storbritannia og Russland betydelig. May benyttet anledningen til å rose Trump for at USA besluttet å utvise 60 russiske diplomater som en reaksjon på giftangrepet.

– Jeg vil takke Trump for hans støtte etter angrepet i Salisbury. Jeg støtter hans møte med president Putin i Helsinki mandag. Vi er enige om å møte Russland ved å vise styrke og samhold, sa May.

Mandag skal Donald Trump møte president Vladimir Putin i Helsingfors.