Ansatte i USAs justisdepartement holdt i 2017 hemmelige møter om mulighetene for å avsette president Donald Trump, ifølge TV-kanalen CBS.

Opplysningene stammer fra FBIs tidligere fungerende direktør Andrew McCabe, som CBS har intervjuet.

De hemmelige møtene fant sted i løpet av uken etter at Trump sparket FBI-sjefen James Comey, ifølge Scott Pelley, journalisten som intervjuet McCabe.

I møtene så man angivelig på muligheten for å få samlet visepresident Mike Pence og et flertall av regjeringen for å fjerne Trump som USAs president ved å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget. Det åpner for å fjerne presidenten hvis vedkommende ikke er i stand til å utføre jobben.

Trump har tidligere kommet med krass kritikk av McCabe, og presidenten gjentok noen av påstandene på Twitter torsdag etter at utdraget fra CBS-intervjuet ble publisert. Presidenten beskylder blant annet McCabe for å være en nikkedukke for James Comey.

Utvidet etterforskning

Intervjuet med McCabe blir sendt søndag. Et utdrag av intervjuet ble offentliggjort torsdag, og her forteller McCabe om hvordan han utvidet FBIs Russland-etterforskning til å omfatte Trump. Formålet var å undersøke hans forbindelser til Russland og vurdere om Trump hadde forsøkt å hindre arbeidet til USAs politi og rettsvesen.

McCabe ønsket også å gjøre det vanskeligere å stanse etterforskningen dersom han selv ble sparket.

– Jeg var veldig opptatt av å sørge for at Russland-saken var på trygg grunn, sier McCabe i intervjuet.

McCabe gjør det også klart at han var svært bekymret for at Trump kunne ha blitt valgt til president «med hjelp fra Russlands regjering».

– Talte regjeringsmedlemmer

Ifølge Scott Pelley ble det diskutert i justisdepartementet i mai 2017 hvor mange regjeringsmedlemmer som kunne tenkes å stemme for å fjerne Trump.

Diskusjonene skal ha funnet sted etter at Comey ble sparket, og før Robert Mueller ble utnevnt som spesialetterforsker med ansvar for Russland-saken.

Dette bekreftes av New York Times, som hevder å sitte på notater skrevet av McCabe om de aktuelle møtene. En av deltakerne var angivelig visejustisminister Rod Rosenstein.

Rosenstein har tidligere tilbakevist opplysninger i New York Times om at han på alvor diskuterte å fjerne Trump ved å iverksette det 25. grunnlovstillegget i 2017.