SENTRAL: John Bercow (foran) er speaker i Underhuset, tilsvarende stortingspresident i Norge. Han får en viktig rolle når parlamentarikerne tirsdag skal stemme over alternative veier videre for brexit. FOTO: NTB scanpix

Slik kan Parlamentet ta kontroll over brexit

Storbritannias statsminister Theresa May risikerer å bli bundet på hender og føtter når Underhuset skal stemme over veien videre for EU-skilsmissen.