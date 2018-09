Flere senatorer, blant dem to republikanere, vil vente med avstemningen om ny høyesterettsdommer etter at det er kommet overgrepsanklager mot Brett Kavanaugh.

USAs president Donald Trump har nominert Kavanaugh til å fylle det ledige dommersetet i høyesterett. Med republikansk flertall i Senatet er nominasjonen ventet å gå gjennom i justiskomiteen kommende torsdag.

Men etter at universitetsprofessor Christine Blasey Ford søndag sto fram i Washington Post og hevdet at Kavanaugh forgrep seg på henne på 1980-tallet, ønsker flere senatorer å utsette avstemningen inntil Ford har forklart seg. Det skriver NBC News.

Vil vite mer

– Jeg støtter Fords valg om å dele sin historie, og nå som hun har gjort det, er det i FBIs hender å lede en etterforskning. Det bør skje før Senatet går videre med nominasjonen, sier demokraten Dianne Feinstein i Senatets justiskomité. Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, ønsker også å utsette avstemningen inntil videre.

Den republikanske lederen i Senatets justiskomité, Chuck Grassley, avviser «ubekreftede anklager» og har ikke indikert at han vil utsette avstemmingen, ifølge Grassleys talsmann Taylor Foy. En annen talsmann for Grassley, George Hartmann, sa søndag kveld at Grassley forsøker å få i stand oppfølgingssamtaler via telefon med Kavanaugh og Ford før den planlagte voteringen torsdag.

Republikansk motstand

To republikanere i komiteen, Jeff Flake og Lindsey Graham, mener det er nødvendig med mer informasjon i saken. Dermed står to av republikanernes elleve komitémedlemmer på demokratenes side.

– Hvis komiteen skal høre fra Ford, bør det skje umiddelbart slik at prosessen kan fortsette som planlagt, sa Graham søndag kveld.

Flake går så langt som til å si at han vil være «ukomfortabel» med å stemme for Kavanaugh på nåværende tidspunkt. En mulig nei-stemme fra Flake vil vanskeliggjøre Kavanaughs muligheter til å bli nominert, dersom alle demokratene også stemmer nei.

Den republikanske senatoren Bob Corker, som ikke sitter i komiteen, mener også at avstemningen bør utsettes. Ford må forklare seg for komiteen først, mener han.

Overgrep i tenårene

Komiteens votering er planlagt å finne sted torsdag. Deretter har republikanske ledere som mål å få Kavanaugh bekreftet som høyesterettsdommer innen høyesteretts neste termin innledes i oktober.

Ford har fortalt at Kavanaugh overfalt henne mens de begge var tenåringer og gikk på videregående i Maryland. Ford hevder Kavanaugh og en venn dro henne inn på et soverom i et hus hvor noen ungdommer var samlet tidlig på 1980-tallet.

Begge guttene var ifølge henne ravende fulle. Den ene så på mens Kavanaugh holdt henne fast i en seng, klådde på henne utenpå klærne, gned kroppen sin inntil hennes og på klosset vis forsøkte å kle av henne, hevder Ford.

Selv avviser den 53 år gamle dommeren kategorisk beskyldningene om seksuelt overgrep, som kom fram for første gang før helgen.

Samtidig får Feinstein kritikk fra Foy for å ha hatt tilgang på opplysningene siden juli, da Feinstein mottok et brev fra Ford, mens de nå er blitt kjent bare dager før den planlagte avstemningen.