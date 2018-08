Rundt 200 amerikanske aviser og nyhetsbyråer går sammen om å forsvare pressefriheten og stå opp mot Donald Trumps aggressive karakteristikk av mediene.

The Boston Globe inviterte alle aviser og nyhetsbyråer over hele USA i forrige uke til å publisere en egen leder torsdag 16. august som en motreaksjon på president Trumps «skitne krig mot den frie pressen».

Mange av avisene valgte å publisere lederen allerede onsdag. En av dem er New York Times, som begynner med å beskrive hvordan høyesterett i 1964 bestemte at offentlig debatt er en politisk plikt, som i noen tilfeller vil inneholde skarpe angrep på myndigheter og offentlige personer.

– I 2018 kommer noen av de mest ødeleggende angrepene fra myndighetspersoner. Å kritisere mediene – for enten å underdrive eller overdrive saker, for å gjøre noe feil – er helt riktig. Nyhetsjournalister og redaktører er mennesker, og de gjør feil. Å rette disse feilene er en viktig del av jobben vår. Men å påstå at sannheter man ikke liker er «falske nyheter» truer livsnerven i et demokrati, skriver avisen.

«Falske nyheter»

Det er både store og små aviser som står sammen om å slå tilbake mot myndighetenes kontinuerlige angrep og Trumps gjentatte utrop om «falske nyheter» så fort han ikke liker det han leser.

– En person som angriper troverdige nyhetskilder som falske når de enten beviser at han tar feil, at han motsier seg selv eller fremstår uvitende, eller kun fordi han ikke liker det, benekter virkeligheten, skriver The Idyllwild Town Crier.

– Journalister prøver å gjøre en jobb. Vi prøver ikke å rakke ned på nasjonen vår. Vi prøver å styrke den. Fordi vi tror på den fundamentale forutsetningen i første grunnlovsendring – at vår nasjon står sterkere når folket er informert, skriver The Mercury News i sin leder.

– Uansvarlig

The Boston Globe sier de valgte å ta til motmæle etter at presidentens utspill mot pressen har økt i intensitet den siste tiden. I tillegg til å ha stemplet den som en folkefiende, omtalte Trump pressen nylig som «falske, motbydelige nyheter».

– Vårt lands leder skal ikke gjøre det lettere for diktatorer å sjikanere og kneble journalister i land der pressefriheten fortsatt kun er en drøm, skriver Sun Sentinel.

– Ord har makt, og ingen har så mye her i USA som ordene til presidenten, skriver The Southern California News Group.

– Rettferdig, hard kritikk av pressen er ønsket velkommen og forventet, men angrep som karakteriserer den som «folkefiende» eller «farlig og syk» er verken hensiktsmessig eller ansvarlig, skriver The Center For Public Integrity.

Ikke alle valgte å delta i den koordinerte kampanjen, skriver nyhetsbyrået AP. Blant annet skriver The Wall Street Journal at Trump har ytringsfrihet på lik linje som alle hans mediefiender.

Danske aviser med

Også aviser i Danmark har hengt seg på oppropet, ifølge nyhetsbyrået Ritzau. Politiken skriver at de ikke har medlidenhet med amerikanske medier, men at de er bekymret over at Trump «misbruker sitt embete til å demonisere den frie pressen».

– Presidentens skitne metoder utgjør en spesielt farlig tendens i vår tid. Ved å demonisere pressen forsøker Donald Trump å smadre en avgjørende kontrollmekanisme i ethvert velfungerende samfunn, skriver avisen, som får støtte av Berlingske:

– Anklagene fremføres med en slik aggressivitet at journalister frykter at oppjagede Trump-tilhengere skal ty til vold.