President Donald Trump beordrer justisdepartementet til å innføre forbud mot såkalte bump stocks som omgjør halvautomatiske våpen til helautomatiske.

– For en liten stund siden skrev jeg under på erklæring som beordrer justisdepartementet til å foreslå reguleringer om å forby alle innretninger som kan omgjøre lovlige våpen til maskinvåpen, sa Trump tirsdag ettermiddag.

Ferdig utformede reguleringer skal ferdigstilles i løpet av de kommende dagene, opplyste Det hvite hus' talskvinne Sarah Sanders tirsdag ettermiddag.

Las Vegas-massakren

Stephen Paddock, gjerningsmannen bak Las Vegas-massakren, brukte våpen som var utstyrt med denne modifikasjonen. Innretningen gjør at man kan fyre av skudd raskere. Rundt et titall av de 23 våpnene Paddock brukte i skytingen, hadde gjennomgått en slik modifisering. 58 mennesker ble drept i massakren og 489 såret.

I ettertid foreslo Demokratenes senator Dianne Feinstein å forby salg og produksjon av bump stocks, avtrekkermekanismer og annet tilbehør som kan akselerere skuddtakten i en halvautomatisk rifle. Republikanernes senator Carlos Curbelo foreslo å kun forby bump stocks.

Skoleskyting

Sanders opplyste i oktober at presidenten er åpen for å diskutere temaet, men at han på daværende tidspunkt ikke ønsket å ta forhastede beslutninger underveis idet Las Vegas-etterforskningen fortsatt pågikk.

Etter den siste skoleskytingen i Florida har delstatsforsamlingens påtroppende leder, republikaneren Bill Galvano, tatt til orde for forbud mot bump stocks.

Han sier at republikanerne i delstaten også vurderer en pakke som inkluderer å heve aldersgrensen for å kjøpe våpen til 21 år, og en venteperiode for alle kjøp av våpen.