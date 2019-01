Terrorangrepet i Nairobi er over, og de fem gjerningsmennene er «eliminert». Hotellkomplekset er imidlertid ikke gjennomsøkt, og nærmere 50 er fortsatt savnet.

Idet vitner så sikkerhetsstyrker begynne å gjennomsøke hotellkomplekset DusitD2, ble en ny eksplosjon hørt onsdag formiddag.

Myndighetene beskrev gjennomsøkingen som en «ryddeaksjon» etter terrorangrepet i den kenyanske hovedstaden.

Få timer tidligere kunngjorde Kenyas president Uhuru Kenyatta at alle gjerningspersonene som hadde beleiret og terrorisert gjester ved hotellkomplekset i nærmere 20 timer, var drept.

– Terrorangrepet er over. Alle gjerningspersonene er eliminert, erklærte han, og la til at minst 700 ble reddet, men at 14 uskyldige menneskeliv hadde gått tapt.

– Nå begynner en hensynsløs jakt på hver eneste person som var involvert i finansieringen, planleggingen og gjennomføringen av denne grusomme handlingen. Vi er en nasjon som omfavner fred, og som aldri glemmer dem som skader våre barn, sa Kenyatta.

Usikkert dødstall

Ettersom sikkerhetsstyrkene ikke har fått gjennomsøkt hele Dusit-komplekset, som i tillegg til hotellet består av både forretningslokaler, spa og flere restauranter, er det knyttet en del usikkerhet til dødstallet kenyanske myndigheter har oppgitt. Kenyatta oppga heller ingen tall på sårede.

Kenyanske Røde Kors sier ifølge BBC at minst 24 personer mistet livet, og til Reuters opplyser de at 50 personer fortsatt er savnet.

Norsk UD sa onsdag morgen at de jobbet med å få oversikt, men at de så langt ikke hadde mottatt informasjon som tilsa at nordmenn var blant de drepte eller savnede.

Amerikanske myndigheter har bekreftet at amerikanske Jason Spindler er blant de drepte. Britisk UD har opplyst at en person med delt britisk-sørafrikansk statsborgerskap også mistet livet, mens sykehuskilder sier at elleve av de drepte var fra Kenya.

NTB scanpix

Tok siste farvel

Terroraksjonen startet med en eksplosjon utenfor en bank og et selvmordsangrep inne i hotellobbyen ved Dusit-komplekset tirsdag ettermiddag.

Overlevende forteller at de i timevis måtte gjemme seg i redsel under pulter, på bad eller i biler mens beleiringen pågikk. 38 år gamle Ronald Ng'eno forteller at han var sikker på at livet hans var over.

– Vær så snill å fortelle familien min at jeg elsker dem, skrev han på Twitter, i det han trodde var hans siste farvel til sin kone og sine to sønner.

Reuben Kimani, en barista som arbeidet på hotellet, sier at han kjente igjen minst en av angriperne fordi han hadde servert dem kaffe tidligere på dagen.

– Jeg kjente ham igjen fordi han hadde et stort arr på den ene hånden sin. Senere så jeg han og de andre skyte seks av vennene mine. Fire overlevde, men to ble drept, sier Kimani.

NTB scanpix

Somaliske ekstremister

Kenyas politisjef Joseph Boinnet opplyser at det var til sammen fem gjerningspersoner. En av dem sprengte seg selv tirsdag, mens den siste av de fem ble skutt og drept av politiet onsdag morgen.

Den somaliske ekstremistgruppa al-Shabaab har sagt at de sto bak aksjonen. Målet skal ha vært en konferanse organisert av amerikanere ved Dusit-hotellet.

– Møtestedet for konferansen ble imidlertid endret i siste øyeblikk, sier sjef for antiterrorenheten i det kenyanske politiet (ATPU), Mawira Mungania, ifølge nyhetsbyrået DPA.

NTB scanpix

Fordømmes

Angrepet fordømmes av FNs generalsekretær António Guterres, så vel som amerikanske og somaliske myndigheter.

Al-Shabaab har flere ganger gjennomført angrep i Somalias naboland Kenya etter at kenyanske styrker ble sendt for å bekjempe islamistgruppen i 2011. Det dødeligste angrepet var rettet mot Garissa-universitetet i 2015. 147 mennesker ble drept, hovedsakelig studenter. To år tidligere kostet et angrep på kjøpesenteret Westgate Mall i Nairobi 67 mennesker livet.