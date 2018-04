Natt til tirsdag ble det meldt om missilangrep mot luftbasen Shayrat utenfor Homs i Syria. Etter et stund gikk militærkilder ut og avviste det hele.

Det var det statlige nyhetsbyrået SANA som meldte at det syriske luftforsvaret hadde stanset flere missiler mot luftbasen natt til tirsdag. Ifølge kilder DPA har snakket med, viste det seg å være falsk alarm. Meldingen om et angrep ble også senere fjernet på syrisk TV.

Pentagon var raskt ute og uttalte det ikke var noen amerikansk militæraktivitet i det området på det tidspunktet.

Tidligere denne måneden ble fire personer i det iranske militæret drept i et luftangrep ved T4-basen i Homs. Syria og landets allierte, Iran og Russland, la skylden på Israel for angrepet. Israel har verken bekreftet eller avkreftet det.

En talsperson for det israelske militæret sier ifølge nyhetsbyrået AFP at de ikke har fått med seg hendelsen det ble meldt om ved luftbasen Shayrat.

Meldingene kommer tre dager etter at USA, Storbritannia og Frankrike utførte flere rakettangrep i Syria. Angrepet var rettet mot to lagre for kjemiske våpen og et forskningssenter for utvikling av kjemiske våpen. Det var et svar på den antatte bruken av kjemiske våpen i Douma 7. april.

De vestlige landene mener det syriske regimet har brukt kjemiske våpen mot sivile i byen, noe regimet avviser.

Russland håper på dialog

Russland håper på dialog med USA til tross for forrige ukes angrep, har Kreml opplyst.

Det er imidlertid ingen pågående diskusjoner mellom de to landene om et mulig møte mellom Putin og USAs president Donald Trump, opplyste Peskov.

Våpeninspektører er ventet onsdag

En talsperson for ambassaden sa mandag kveld at veiene til Douma må ryddes ferdig for miner først.

– I morgen (tirsdag) skal FNs sikkerhetstjeneste teste ut ruter. På onsdag planlegger vi OPCW-ekspertenes ankomst, sa en talsperson ved den russiske ambassaden i Haag.

Våpeninspektørene ankom Damaskus lørdag, men har enda ikke fått reise inn i Douma. Ifølge Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov mangler de FN-tillatelser for innreise, mens FN på sin side sier alle nødvendige tillatelser er gitt.

– FN har gitt de nødvendige tillatelser for at OPCW-teamet kan gjøre sitt arbeid. Vi har ikke nektet gruppen innreise til Douma, sier FN-talsperson Stephane Dujarric mandag.