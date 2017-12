Det russiske nyhetsbyrået Rosbalt melder tirsdag morgen at nordmannen Frode Berg er blitt arrestert for spionasje i Moskva av det russiske sikkerhetspolitiet FSB.

Berg arbeidet i nær 25 år som grenseinspektør ved den norsk-russiske grensen, skriver Aftenposten.

– Han er arrestert i to måneder frem til 5. februar 2018, opplyser pressetalskvinne Ekaterina Krasnova ved Lefortovo-domstolen til telegrambyrået TASS.

Russiske medier slår saken stort opp tirsdag.

«I Moskva har de tatt en norsk spion», slår en av de største TV-kanalene Vesti.ru kategorisk fast.

Risikerer 10–20 år i fengsel

– Familien til Frode Berg stiller seg fullstendig uforstående til beskyldningene, og kan ikke se at han har deltatt i noen form for spionasje, sier advokat Brynjulf Risnes. Han representerer familien til den fengslede nordmannen.

Ifølge Risnes har spionparagrafen Kirkenes-mannen er siktet etter en strafferamme på 10 til 20 år i fengsel, med en minstestraff på 10 år.

– De er bekymret. Det går nå sakte opp for familien at dette er virkelig alvor. De har hele tiden håpet at arrestasjonen gjaldt en liten misforståelse, og at Berg ville bli raskt løslatt, sier advokaten.

Både han og familien velger å se det slik at Berg er blitt viklet inn i et stadig kjøligere storpolitisk forhold mellom Russland og Norge.

– Det har blåst en kald vind i Moskva lenge, med både stortingspolitikere og forskere som er nektet innreise. Dette henger sammen, sier Risnes.

Varetektsfengslet 6. desember

Kjennelsen om å fengsle Frode Berg for mistanke om spionasje falt 6. desember, ifølge flere russiske medier.

Både norske og russiske myndigheter har frem til nå nektet å opplyse noe om dette. Senest forrige fredag hevdet FSBs pressetalskvinne at de ikke hadde arrestert nordmannen. Ifølge nyhetsbyrået Tass har Frode Bergs advokat anket avgjørelsen ved Lefortovo-domstolen i Moskva.

Det norske utenriksdepartementet bekreftet 9. desember at Berg var blitt arrestert i Moskva, men kunne ikke si noe om omstendighetene.

Pressevakt Frode Overland Andersen opplyste da at vedkommende fikk konsulær bistand.

– Vi er fra UDs side informert om at en norsk statsborger er arrestert og fengslet i Russland. Vi har bedt om konsulær tilgang til nordmannen og vil i den forbindelse tilby assistanse på vanlig måte. Vi kan ikke kommentere en pågående konsulærsak ytterligere, sa Overland Andersen til Aftenposten.

Nøyaktig samme kommentar gjentar UD tirsdag etter at det er blitt kjent i russiske medier at Berg anklages for spionasje.

Kobles med russer siktet for høyforræderi

Det russiske sikkerhetspolitiet hevder at nordmannen skal ha gitt informasjon til både norske myndigheter og CIA, ifølge Rosbalt.

Moscow Times meldte for en uke siden at den russiske statsborgeren Aleksej Zjitnuk var arrestert av FSB og anklaget for spionasje for CIA.

Ifølge flere russiske medier skal de to spionasjeanklagene være koblet sammen. Det hevdes fra de russiske kildene at nordmannen skal ha mottatt hemmelig informasjon fra Zjitnuk om den russiske marinen.

Den russiske statsborgeren, som er siktet for høyforræderi, ble arrestert allerede 30. november. Berg ble arrestert over en uke senere.

Utenriksdepartementet ved kommunikasjonssjef Frode Overland Andresen ønsker ikke å opplyse hvem som er advokaten til Berg. Han hevdet i forrige uke at det var taushetsbelagt.

«Jeg tror ikke vi har mottatt noe navn på advokat bare at vi har fått bekreftet at det er oppnevnt en advokat. Uavhengig av det så vil nok vi mene at navnet på en advokat er omfattet av vår taushetsplikt overfor vedkommende norske statsborger», skrev Andresen i en e-post til Aftenposten før helgen.

Ambassaden i Moskva har fått fullstendig munnkurv.

Heller ikke advokat Brynjulf Risnes som representerer familien til den fengslede, har fått opplyst navnet på advokaten som representerer Berg.

Aftenposten har ved flere anledninger de to siste ukene bedt om kommentarer fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB i Moskva. 9. desember uttalte talsmann Vjatsjeslav Burov at de ikke hadde noen kunnskap om Frode Berg, eller hvor han sitter arrestert.

– Vi har ingen informasjon, sa talsmann Burov.

Heller ikke det russiske innenriksdepartementet ville på det tidspunktet svare på hvor nordmannen befant seg, eller hvorfor han ble arrestert.

Siste foto fra julepyntet Moskva

Berg har flere ganger vært i Moskva, blant annet i mars i år og i desember 2015, ifølge bilder han tidligere har lagt ut på Facebook.

Den tidligere grenseinspektøren skulle blant annet møte tidligere kolleger fra tjenesten ved den norsk-russiske grensen under reisen til Moskva, etter det Aftenposten får opplyst.

Hans siste oppdatering på Facebook er bilder av et julepyntet Moskva ved 12-tiden 5. desember.

Frode Berg er nå pensjonist, men jobbet som grenseinspektør i Sør-Varanger gjennom 25 år. Han er styremedlem i aksjeselskapet Pikene på broen, som er et kollektiv av kuratorer og produsenter som driver med kunst- og kulturprosjekter i Sør-Varanger - i grenselandet mellom Norge og Russland. Han er medlem av menighetsrådet i Finnmarks-kommunen, har vært engasjert i Røde Korst og tidligere drevet med humanitært arbeid i Armenia.

Etter at han ble pensjonist i 2014 har han vært svært frittalende. I fjor kritiserte han den norske regjeringens bygging av et omstridt grensegjerde mot Russland.