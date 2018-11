Ukrainas president Petro Porosjenko endrer sitt forslag om å innføre unntakstilstand og reduserer varigheten fra 60 til 30 dager.

Porosjenko ba om unntakstilstand etter at russiske styrker tok flere fartøy i arrest og pågrep 24 ukrainske sjømenn i nærheten av Kertsjstredet i den omstridte Krim-regionen søndag. Tre av de 24 pågrepne skal være skadd og innlagt på sykehus.

Presidentordren Porosjenko skrev under på mandag, må imidlertid godkjennes av nasjonalforsamlingen før den kan tre i kraft. Unntakstilstanden skulle i utgangspunktet gjelde for 60 dager, men den ukrainske presidenten har redusert antall dager til 30.

Mandag formiddag forlangte den ukrainske presidenten at Russland umiddelbart frigir de tre ukrainske marinefartøyene som er tatt arrest i av den russiske sikkerhetstjenesten FSB, samt de pågrepne sjøfolkene. Han hevdet at arresten av marinefartøyene er i strid med folkeretten.

Russland på sin side anklager ukrainske myndigheter for å ha opptrådt farlig. Den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov mener Ukraina «brøt internasjonale normer med farlige metoder som skapte trusler og risiko» for normal bevegelse av skip i området, og han kaller hendelsen en klar provokasjon. Han anklager også EU for blind støtte til Ukraina.